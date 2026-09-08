Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (8), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

VERA LUCIA GOMES AFFONSO DE ALMEIDA – Araçatuba

Idade: 79 anos

Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade

Data e horário do velório: 08/09/2026, às 6h

Local do sepultamento: Cemitério Saudade

Horário previsto para o sepultamento: 08/09/2026, às 10h.