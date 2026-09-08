Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (8), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
VERA LUCIA GOMES AFFONSO DE ALMEIDA – Araçatuba
Idade: 79 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 08/09/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 08/09/2026, às 10h.
JOÃO TOMAZI NETO – Araçatuba
Idade: 65 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 07/09/2026, às 16h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 08/09/2026, às 10h.
JOÃO JOAQUIM DE PAULA – Araçatuba
Idade: 79 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 08/09/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 08/09/2026, às 17h.
ROBERTO NOMURA – Araçatuba
Idade: 61 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 08/09/2026, às 12h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 08/09/2026, às 17h.
LUZIA COSTA – Araçatuba
Idade: 102 anos
Local do velório: Memorial Laluce, em Araçatuba
Data e horário do velório: 08/09/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz, em Araçatuba
Horário previsto para o sepultamento: 08/09/2026, às 16h.
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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