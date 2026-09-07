Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta segunda-feira (7), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
NADIR CANDIDO MATARA – Araçatuba
Idade: 66 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 07/09/2026, às 7h55
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 07/09/2026, às 15h.
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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