Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta segunda-feira (7), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

NADIR CANDIDO MATARA – Araçatuba

Idade: 66 anos

Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade

Data e horário do velório: 07/09/2026, às 7h55

Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz

Horário previsto para o sepultamento: 07/09/2026, às 15h.