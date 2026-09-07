Depois de um fim de semana prolongado marcado por chuva em Araçatuba, a semana deve começar com tempo mais firme nesta segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil. Com a melhora nas condições do tempo, o tradicional desfile de 7 de Setembro foi mantido na cidade.
Segundo a previsão meteorológica da IPMet da Unesp, esta segunda-feira terá mínima de 12°C e máxima de 22°C, sem previsão de chuva. Apesar do frio no início do dia, o cenário é de maior estabilidade em relação aos últimos dias, quando a instabilidade provocou pancadas de chuva na região.
A partir de terça-feira (8), o tempo volta a mudar. A previsão indica mínima de 11°C e máxima de 26°C, com possibilidade de chuva fraca, estimada em 1,1 milímetro. O frio ainda permanece nas primeiras horas do dia, mas as temperaturas começam a subir gradualmente.
Na quarta-feira (9), os termômetros devem variar entre 17°C e 29°C, com previsão de 4,3 milímetros de chuva. Já na quinta-feira (10), a instabilidade ganha força, com possibilidade de até 18,3 milímetros de chuva, mínima de 18°C e máxima de 29°C.
A mudança mais significativa deve ocorrer na sexta-feira (11), quando a chuva dá uma trégua e o calor volta com mais intensidade. A máxima prevista é de 35°C, com mínima de 19°C e umidade relativa do ar em 33%, índice que exige atenção, principalmente no período da tarde.
Mesmo com a elevação das temperaturas ao longo da semana, a umidade e os dias com pouco sol podem favorecer sintomas respiratórios, como rinite, sinusite, crises alérgicas, gripes e resfriados. A recomendação é manter os ambientes ventilados, reforçar a hidratação e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
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