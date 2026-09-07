Depois de um fim de semana prolongado marcado por chuva em Araçatuba, a semana deve começar com tempo mais firme nesta segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil. Com a melhora nas condições do tempo, o tradicional desfile de 7 de Setembro foi mantido na cidade.

Segundo a previsão meteorológica da IPMet da Unesp, esta segunda-feira terá mínima de 12°C e máxima de 22°C, sem previsão de chuva. Apesar do frio no início do dia, o cenário é de maior estabilidade em relação aos últimos dias, quando a instabilidade provocou pancadas de chuva na região.

A partir de terça-feira (8), o tempo volta a mudar. A previsão indica mínima de 11°C e máxima de 26°C, com possibilidade de chuva fraca, estimada em 1,1 milímetro. O frio ainda permanece nas primeiras horas do dia, mas as temperaturas começam a subir gradualmente.