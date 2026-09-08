Agências bancárias de Araçatuba e de outras cidades da região poderão ter o atendimento afetado pela mobilização dos trabalhadores do setor. Segundo o presidente do sindicato da categoria na região, José Augusto Ribeiro, houve diferentes posicionamentos entre os bancos durante as negociações salariais.
De acordo com Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Araçatuba e Região (Seeb), as instituições privadas aceitaram a proposta apresentada nas negociações. Já o Banco do Brasil decidiu manter as tratativas, enquanto trabalhadores da Caixa Econômica Federal rejeitaram a proposta.
Com isso, algumas unidades da Caixa na região podem permanecer fechadas durante paralisação, inclusive agências localizadas em Araçatuba a partir de quinta-feira (10).
Plano de saúde, conhecido internamente como Saúde Caixa, é um dos principais pontos de conflito
Entre os assuntos que mais geraram insatisfação entre os funcionários da Caixa está o plano de saúde dos trabalhadores. Segundo o sindicato, mudanças discutidas no benefício podem representar aumento significativo dos custos para os empregados, especialmente em relação à participação e aos valores referentes aos dependentes.
A questão se tornou um dos principais obstáculos para um acordo com os trabalhadores da instituição.
Além do plano de saúde, as negociações da categoria envolvem temas como remuneração, piso salarial e critérios relacionados à produtividade.
Impacto para clientes
Uma paralisação poderá alterar a rotina de quem precisa utilizar serviços presenciais nas agências. Empresários, comerciantes e consumidores devem ficar atentos à situação e considerar alternativas digitais para operações bancárias, principalmente em caso de fechamento das unidades.
A orientação para os clientes é acompanhar os comunicados das instituições financeiras e da entidade sindical antes de se deslocar até uma agência.
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