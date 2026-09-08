Agências bancárias de Araçatuba e de outras cidades da região poderão ter o atendimento afetado pela mobilização dos trabalhadores do setor. Segundo o presidente do sindicato da categoria na região, José Augusto Ribeiro, houve diferentes posicionamentos entre os bancos durante as negociações salariais.

De acordo com Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Araçatuba e Região (Seeb), as instituições privadas aceitaram a proposta apresentada nas negociações. Já o Banco do Brasil decidiu manter as tratativas, enquanto trabalhadores da Caixa Econômica Federal rejeitaram a proposta.

Com isso, algumas unidades da Caixa na região podem permanecer fechadas durante paralisação, inclusive agências localizadas em Araçatuba a partir de quinta-feira (10).