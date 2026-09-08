O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou por homicídio qualificado o policial penal investigado pela morte de Robert Ronald Ramos Vieira, ocorrida em 30 de agosto, nas proximidades de um bar, no Jardim Brasil, em Araçatuba. A denúncia foi apresentada nesta terça-feira (8) à 2ª Vara Criminal da cidade.

Na acusação, o Ministério Público sustenta que o policial penal matou Robert com duas qualificadoras: emprego de meio que resultou em perigo comum e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A Promotoria pede que, caso a Justiça receba a denúncia, o acusado responda pelo artigo 121, parágrafo 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Segundo o MP, o crime ocorreu por volta das 19h54. Robert estava acompanhado da companheira e havia colocado na cintura, sob a roupa, um simulacro de arma de fogo.