Birigui está prestes a incorporar à estrutura da segurança pública um reforço de peso — literalmente. O município irá receber um caminhão blindado avaliado em aproximadamente R$ 500 mil, doado pelo Grupo Protege, empresa especializada em transporte de valores.
O veículo será incorporado oficialmente ao patrimônio municipal e ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança Pública, com utilização pela Guarda Civil Municipal (GCM).
A doação foi formalizada nesta semana durante uma reunião entre um representante do Grupo Protege e a prefeita Samanta Borini. A partir de agora, a Prefeitura dará andamento aos procedimentos administrativos necessários para concluir a transferência da propriedade.
Mas o blindado ainda não poderá sair imediatamente às ruas.
Veículo precisa passar por adequações
Por se tratar de um veículo blindado utilizado originalmente no transporte de valores, a transferência exige procedimentos específicos e autorização da Polícia Federal. O município também precisa possuir Certificado de Registro (CR) do Exército para receber e utilizar o veículo.
Além da parte documental, o caminhão passará por adaptações para atender às necessidades da GCM.
Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Vagner Freire, uma das primeiras mudanças será a retirada de toda a identidade visual relacionada à empresa de transporte de valores, adequando a parte externa do veículo para sua nova finalidade.
Outras intervenções também serão necessárias na estrutura e nos equipamentos. A Prefeitura pretende buscar parcerias com a iniciativa privada para viabilizar parte dos custos das adaptações.
A expectativa da administração municipal é concluir todas as etapas necessárias para colocar o veículo em funcionamento no menor prazo possível.
Blindado vai virar base móvel
Depois de adaptado, o caminhão poderá transportar até 10 guardas municipais e será utilizado como uma espécie de base móvel de segurança.
A estrutura deverá ser empregada principalmente em grandes eventos, operações especiais e ações que exijam maior presença e suporte das forças de segurança.
A proposta também prevê que o veículo possa ser utilizado em apoio a cidades da região, por meio de convênios e ações solidárias entre os municípios.
Na prática, a doação coloca à disposição de Birigui uma estrutura que poderá ampliar a capacidade operacional da GCM justamente em situações que exigem concentração de agentes, mobilidade e uma base de apoio no próprio local da ocorrência.
O desafio agora é concluir a parte burocrática e as adequações necessárias para que o blindado de aproximadamente meio milhão de reais deixe de ser apenas um patrimônio recém-adquirido e passe, efetivamente, a integrar as operações de segurança de Birigui e, eventualmente, de toda a região.
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