Birigui está prestes a incorporar à estrutura da segurança pública um reforço de peso — literalmente. O município irá receber um caminhão blindado avaliado em aproximadamente R$ 500 mil, doado pelo Grupo Protege, empresa especializada em transporte de valores.

O veículo será incorporado oficialmente ao patrimônio municipal e ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança Pública, com utilização pela Guarda Civil Municipal (GCM).

A doação foi formalizada nesta semana durante uma reunião entre um representante do Grupo Protege e a prefeita Samanta Borini. A partir de agora, a Prefeitura dará andamento aos procedimentos administrativos necessários para concluir a transferência da propriedade.

Mas o blindado ainda não poderá sair imediatamente às ruas.

Veículo precisa passar por adequações