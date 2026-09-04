Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta sexta-feira (4), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
SILVIA APARECIDA ALVES NOVAIS – Araçatuba
Idade: 77 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 03/09/2026, às 21h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 04/09/2026, às 9h30
VALENTINA ALVES DOS SANTOS – Araçatuba
Idade: 7 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 04/09/2026, às 13h30
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: conforme registro, 01/09/2026, às 17h
MARIA CAETANO – Araçatuba
Idade: 62 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 03/09/2026, às 18h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 04/09/2026, às 14h
MITSUE TANAKA – Araçatuba
Idade: 88 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 03/09/2026, às 20h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 04/09/2026, às 14h
LEONARDO LINO PEREIRA – Araçatuba
Idade: 19 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 04/09/2026, às 12h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: horário a definir.
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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