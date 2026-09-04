A Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (4) a Operação Cuprum, que resultou na apreensão de 1.575 quilos de fios de cobre e em quatro prisões em flagrante por receptação na região de Araçatuba. A ação fiscalizou 50 estabelecimentos em Araçatuba, Birigui e Penápolis e contou com 105 policiais civis, além de equipes da Guarda Civil Municipal e fiscais da Prefeitura de Araçatuba.

Batizada de Cuprum — palavra em latim que significa cobre —, a operação teve como foco estabelecimentos que comercializam materiais metálicos e recicláveis.

Segundo o delegado seccional de Araçatuba, Getúlio Silvio Nardo, dois flagrantes ocorreram em Araçatuba e outros dois em Penápolis. De acordo com ele, os proprietários dos estabelecimentos não conseguiram comprovar a origem dos materiais encontrados e, por isso, acabaram autuados por receptação.