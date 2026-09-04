A Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (4) a Operação Cuprum, que resultou na apreensão de 1.575 quilos de fios de cobre e em quatro prisões em flagrante por receptação na região de Araçatuba. A ação fiscalizou 50 estabelecimentos em Araçatuba, Birigui e Penápolis e contou com 105 policiais civis, além de equipes da Guarda Civil Municipal e fiscais da Prefeitura de Araçatuba.
Batizada de Cuprum — palavra em latim que significa cobre —, a operação teve como foco estabelecimentos que comercializam materiais metálicos e recicláveis.
Segundo o delegado seccional de Araçatuba, Getúlio Silvio Nardo, dois flagrantes ocorreram em Araçatuba e outros dois em Penápolis. De acordo com ele, os proprietários dos estabelecimentos não conseguiram comprovar a origem dos materiais encontrados e, por isso, acabaram autuados por receptação.
Além dos fios de cobre, a Polícia Civil apreendeu 34 baterias automotivas, um aparelho celular, uma tampa de bueiro da Sabesp e uma cadeira de rodas ortopédica. O balanço oficial também informa a apreensão de outros materiais metálicos recicláveis.
Operação deve se tornar frequente
Durante a coletiva de imprensa, Nardo afirmou que ações semelhantes passarão a ocorrer com frequência. O objetivo, segundo ele, é atacar principalmente a cadeia de receptação ligada aos furtos de fios e cabos elétricos.
“Essas operações passarão a ser rotineiras, serão feitas com frequência”, afirmou o delegado.
Ele explicou que furtos desse tipo provocam prejuízos elevados, principalmente quando atingem imóveis fechados, prédios públicos e instituições. Conforme Nardo, os criminosos podem vender os fios furtados por valores relativamente baixos, enquanto o custo para refazer toda a instalação pode chegar a dezenas de milhares de reais.
O delegado também afirmou que imóveis fechados, principalmente aqueles que aguardam locação, costumam ser alvos desse tipo de crime. Segundo ele, em muitos casos, usuários de drogas praticam os furtos e posteriormente vendem os materiais para conseguir dinheiro.
Polícia não identificou organização criminosa
Questionado sobre a possibilidade de uma quadrilha especializada nesse tipo de furto, Nardo disse que, até o momento, a investigação não identificou uma organização criminosa atuando nos casos relacionados à operação.
Segundo ele, os fatos analisados inicialmente são isolados. Ainda conforme o delegado, parte das ocorrências envolve pessoas que furtam a fiação e depois procuram estabelecimentos que compram materiais recicláveis.
A Operação Cuprum teve como objetivo fiscalizar estabelecimentos destinados à reciclagem de materiais metálicos e ferros-velhos. Além disso, a Polícia Civil buscou identificar possíveis crimes, combater a receptação e dificultar a comercialização de produtos de origem ilícita.
Prefeitura fiscaliza estabelecimentos
A Prefeitura de Araçatuba também participou da operação por meio da GCM e dos fiscais de postura.
Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, os estabelecimentos fiscalizados em Araçatuba passaram por verificação administrativa. Ele informou que houve autuações e notificações durante a ação.
O secretário explicou ainda que a legislação municipal prevê o fechamento do estabelecimento após sucessivas irregularidades, conforme o procedimento administrativo aplicável. Por isso, com a continuidade das fiscalizações, os comerciantes terão de regularizar a situação para evitar novas penalidades.
“Como o doutor disse, isso vai ser rotineiro. Então, a tendência é que ou se regularizem ou o estabelecimento vai ser fechado”, afirmou.
Segundo Júlio César, a multa mencionada durante a coletiva é de R$ 990. Ele também afirmou que a maior parte dos locais vistoriados trabalha principalmente com materiais recicláveis.
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