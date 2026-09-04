A motorista Letícia Rodrigues Biroque, de 27 anos, foi condenada a 16 anos de prisão pelo júri popular de Novo Horizonte, aproximadamente 160 km de Araçatuba, pelo atropelamento que provocou a morte de Vitória do Prado, de 20 anos. A sentença foi definida nesta quinta-feira (3), após julgamento realizado no Fórum da cidade.
O acidente aconteceu em 27 de outubro de 2024, em um cruzamento da avenida Luís Baraldo. Segundo o caso apresentado no processo, Vitória atravessava a via a pé quando foi atingida pelo veículo conduzido por Letícia.
A jovem sofreu traumatismo craniano e uma grave hemorragia. Ela foi socorrida, intubada e encaminhada para a UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos.
Letícia foi condenada por homicídio doloso, modalidade em que se considera que o autor teve intenção de matar ou assumiu o risco de provocar a morte. A motorista havia sido presa em flagrante logo após o atropelamento.
Na ocasião, ela admitiu aos policiais que havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Em seu relato, afirmou que estava emocionalmente abalada após uma discussão com o namorado e que não teria percebido a presença da pedestre na avenida. Ela também negou que estivesse dirigindo em alta velocidade.
Apesar da pena de 16 anos, a decisão judicial estabeleceu que Letícia poderá cumprir a condenação em prisão domiciliar. O Ministério Público, porém, informou que irá recorrer da sentença.
O julgamento terminou por volta das 21h desta quinta-feira (3). A defesa da condenada não havia se manifestado publicamente sobre a decisão até a publicação das informações.
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