A motorista Letícia Rodrigues Biroque, de 27 anos, foi condenada a 16 anos de prisão pelo júri popular de Novo Horizonte, aproximadamente 160 km de Araçatuba, pelo atropelamento que provocou a morte de Vitória do Prado, de 20 anos. A sentença foi definida nesta quinta-feira (3), após julgamento realizado no Fórum da cidade.

O acidente aconteceu em 27 de outubro de 2024, em um cruzamento da avenida Luís Baraldo. Segundo o caso apresentado no processo, Vitória atravessava a via a pé quando foi atingida pelo veículo conduzido por Letícia.

A jovem sofreu traumatismo craniano e uma grave hemorragia. Ela foi socorrida, intubada e encaminhada para a UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos.