A Prefeitura de Araçatuba investiga a presença de peixes mortos no córrego Machadinho. Uma bióloga da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade vistoriou o local na manhã desta sexta-feira (4), após uma denúncia.
Segundo a administração municipal, durante a vistoria a água estava aparentemente límpida e sem odor. Os peixes encontrados eram de pequeno porte e, até o momento, pertenciam a uma única espécie.
Com base nessas características, a avaliação preliminar da Secretaria de Meio Ambiente considera a possibilidade de descarte inadequado de resíduos provenientes de atividade de pesca ou piscicultura.
A causa, entretanto, ainda não foi determinada. A Prefeitura informou que os elementos observados durante a vistoria não indicam, neste momento, contaminação generalizada do córrego.
Peixe será enviado para análise
Durante a vistoria, a equipe recolheu um exemplar encontrado no barranco do córrego. O material será encaminhado para análise laboratorial.
A Secretaria de Meio Ambiente também informou que acionará oficialmente a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para solicitar análise da qualidade da água.
Os exames deverão ajudar a determinar a causa da ocorrência e verificar se há alguma alteração na qualidade da água que não tenha sido identificada na inspeção visual.
Concessionária também vistoriou local
A GS Inima Samar, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Araçatuba, também realizou uma vistoria no córrego para verificar a ocorrência dentro de sua área de atuação.
A Prefeitura informou que novas informações deverão ser divulgadas após a conclusão das análises e dos procedimentos relacionados ao caso.
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