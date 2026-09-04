A Prefeitura de Araçatuba investiga a presença de peixes mortos no córrego Machadinho. Uma bióloga da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade vistoriou o local na manhã desta sexta-feira (4), após uma denúncia.

Segundo a administração municipal, durante a vistoria a água estava aparentemente límpida e sem odor. Os peixes encontrados eram de pequeno porte e, até o momento, pertenciam a uma única espécie.

Com base nessas características, a avaliação preliminar da Secretaria de Meio Ambiente considera a possibilidade de descarte inadequado de resíduos provenientes de atividade de pesca ou piscicultura.