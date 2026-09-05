O candidato à Presidência da República Augusto Cury esteve em Araçatuba na manhã deste sábado (5), em uma agenda marcada por carreata, encontro com apoiadores e uma mensagem centrada na pacificação do país.

O encontro estava previsto para começar às 9h30, mas Cury chegou próximo das 11h, após percorrer algumas ruas de Araçatuba em uma carreata ao lado do candidato a deputado estadual Cido Saraiva.

Assim que desceu da caminhonete, Cury foi cercado por apoiadores e pela imprensa. Mesmo com integrantes de sua equipe sinalizando que a entrevista deveria ser encerrada para que ele seguisse para o compromisso, o candidato insistiu em atender os jornalistas.