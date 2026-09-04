04 de setembro de 2026
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JOGO DIFÍCIL

Bandeirante busca virada em casa para avançar na Copa Paulista

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bandeirante
Leão precisa vencer União São João por três gols para levar decisão aos pênaltis
Leão precisa vencer União São João por três gols para levar decisão aos pênaltis

O Bandeirante de Birigui entra em campo nesta sexta-feira (4) com a missão de reverter uma desvantagem de três gols para continuar vivo na Copa Paulista. O time enfrenta o União São João, às 20h, no estádio Pedro Marin Berbel, o Pedrão, em Birigui.

No primeiro confronto entre as equipes, disputado em Araras, o União São João venceu por 3 a 0. Por isso, o Bandeirante precisa devolver o mesmo placar para levar a decisão aos pênaltis.

Caso consiga vencer por quatro ou mais gols de diferença, o time de Birigui garante a classificação diretamente no tempo regulamentar.

Ingressos custam R$ 10

Para acompanhar o confronto no Pedrão, o torcedor poderá comprar ingresso para a arquibancada geral por R$ 10. A expectativa é de apoio da torcida ao Bandeirante na tentativa de buscar uma reação dentro de casa.

O retrospecto no estádio dá motivos para confiança. O Leão da Noroeste ainda não perdeu como mandante na competição. Na primeira fase, foram duas vitórias e um empate jogando em Birigui.

O União São João, por outro lado, chega com uma vantagem confortável. Mesmo se perder por até dois gols de diferença, a equipe de Araras garante a vaga na próxima fase.

As duas equipes terminaram a fase de grupos com oito pontos. O Bandeirante avançou com a quarta melhor campanha, enquanto o União ficou com a quinta. A equipe de Birigui teve uma vitória a mais, critério que garantiu o direito de disputar o segundo jogo em casa.

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