O Bandeirante de Birigui entra em campo nesta sexta-feira (4) com a missão de reverter uma desvantagem de três gols para continuar vivo na Copa Paulista. O time enfrenta o União São João, às 20h, no estádio Pedro Marin Berbel, o Pedrão, em Birigui.

No primeiro confronto entre as equipes, disputado em Araras, o União São João venceu por 3 a 0. Por isso, o Bandeirante precisa devolver o mesmo placar para levar a decisão aos pênaltis.

Caso consiga vencer por quatro ou mais gols de diferença, o time de Birigui garante a classificação diretamente no tempo regulamentar.

Ingressos custam R$ 10