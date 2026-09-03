03 de setembro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quinta-feira em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quinta-feira (3)
Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quinta-feira (3)

Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quinta-feira (3), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

MARIO ALEXANDER SESSLER – Araçatuba
Idade: 95 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 03/09/2026, às 13h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 03/09/2026, às 16h30

ERASMO PEREIRA DOS SANTOS – Birigui
Idade: 80 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Data e horário do velório: 02/09/2026, às 20h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 03/09/2026, às 13h

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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