Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quinta-feira (3), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

MARIO ALEXANDER SESSLER – Araçatuba

Idade: 95 anos

Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade

Data e horário do velório: 03/09/2026, às 13h

Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz

Horário previsto para o sepultamento: 03/09/2026, às 16h30