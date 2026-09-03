A médica de 25 anos que foi agredida pelo namorado em Santa Fé do Sul deverá passar por um procedimento de reconstrução dentária nos próximos dias. Ela perdeu quatro dentes da frente durante as agressões ocorridas no sábado (29).
A vítima recebeu alta na noite de terça-feira (1º), após permanecer internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São José do Rio Preto.
Segundo informações da defesa, a médica tinha uma consulta marcada com um dentista nesta quarta-feira (2), mas precisou cancelar o atendimento após apresentar mal-estar. A expectativa é que o tratamento odontológico seja iniciado nos próximos dias.
O namorado da vítima, 23 anos, é apontado como suspeito pelas agressões. Ele teve a prisão preventiva decretada e passou a ser procurado pelas autoridades após fugir.
Conforme as informações divulgadas sobre a prisão, ele estava sem roupas e teria subido em vagões de trem durante a tentativa de fuga.
Além das agressões contra a médica, Romero também é suspeito de atropelar uma mulher de 62 anos enquanto tentava escapar.
A prisão foi mantida após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (2).
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