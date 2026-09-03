A médica de 25 anos que foi agredida pelo namorado em Santa Fé do Sul deverá passar por um procedimento de reconstrução dentária nos próximos dias. Ela perdeu quatro dentes da frente durante as agressões ocorridas no sábado (29).

A vítima recebeu alta na noite de terça-feira (1º), após permanecer internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São José do Rio Preto.

Segundo informações da defesa, a médica tinha uma consulta marcada com um dentista nesta quarta-feira (2), mas precisou cancelar o atendimento após apresentar mal-estar. A expectativa é que o tratamento odontológico seja iniciado nos próximos dias.