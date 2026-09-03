A região de Araçatuba deve enfrentar uma mudança brusca nas condições do tempo durante o feriado prolongado de 7 de Setembro. Depois de uma segunda-feira (31) marcada por calor intenso, com temperatura próxima dos 40°C, a passagem de áreas de instabilidade provocou chuva e derrubou as temperaturas.
O cenário é um exemplo do que os meteorologistas chamam de “gangorra térmica”, expressão usada para descrever períodos em que os termômetros oscilam rapidamente entre temperaturas muito altas e valores bem mais baixos em poucos dias.
Em Araçatuba, a tendência para o feriado é de continuidade dessa mudança. No sábado (5) segundo o radar da IPMet da Unesp, a máxima pode chegar a 33°C, com pequena possibilidade de chuva e acumulado estimado em até 3 milímetros. A umidade relativa do ar também deve apresentar melhora, podendo ficar próxima dos 50% durante o fim de semana.
No domingo (6), a temperatura deve cair de forma mais acentuada, com máxima prevista de aproximadamente 24°C. Já na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, a previsão indica manhã fria, com mínima podendo chegar a 12°C na região.
O contraste chama atenção porque ocorre poucos dias depois de Araçatuba registrar uma tarde de calor extremo. O cenário reforça a necessidade de acompanhar as atualizações das previsões, já que chuva, vento e a entrada de uma massa de ar mais frio podem alterar rapidamente as condições.
E em Rio Preto, Bauru e Presidente Prudente?
A mudança nas temperaturas também deve ser acompanhada em outras cidades do interior paulista, incluindo as regiões de São José do Rio Preto, Bauru e Presidente Prudente. Bauru deve ter minima de 12°C no feriado, já Rio Preto 15°C na próxima segunda-feira. O comportamento do tempo pode variar entre os municípios, principalmente por causa da atuação das áreas de instabilidade e da chegada de ar mais frio.
Vai viajar para o litoral?
Quem pretende pegar a estrada para o litoral paulista durante o feriado deve ficar atento principalmente à possibilidade de chuva e às condições das rodovias. Antes de sair, é recomendável conferir a previsão mais recente para o destino e os alertas meteorológicos.
Em Santos e Ubatuba, por exemplo, a previsão do IPMet/Unesp indica aumento da instabilidade a partir do sábado (5), quando a temperatura deve variar entre 19°C e 21°C, com possibilidade de chuva.
A mudança fica ainda mais evidente no domingo (6). A previsão aponta chuva ao longo do dia, com acumulado que pode chegar a 36,8 milímetros, além de temperaturas entre 16°C e 20°C. O vento também deve ganhar força, com velocidade de até 25 km/h.
Na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, o tempo deve continuar frio no litoral paulista. A mínima prevista é de 15°C, enquanto a máxima não deve passar de 20°C. A previsão indica redução da chuva, mas ainda com bastante nebulosidade.
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