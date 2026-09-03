A região de Araçatuba deve enfrentar uma mudança brusca nas condições do tempo durante o feriado prolongado de 7 de Setembro. Depois de uma segunda-feira (31) marcada por calor intenso, com temperatura próxima dos 40°C, a passagem de áreas de instabilidade provocou chuva e derrubou as temperaturas.

O cenário é um exemplo do que os meteorologistas chamam de “gangorra térmica”, expressão usada para descrever períodos em que os termômetros oscilam rapidamente entre temperaturas muito altas e valores bem mais baixos em poucos dias.

Em Araçatuba, a tendência para o feriado é de continuidade dessa mudança. No sábado (5) segundo o radar da IPMet da Unesp, a máxima pode chegar a 33°C, com pequena possibilidade de chuva e acumulado estimado em até 3 milímetros. A umidade relativa do ar também deve apresentar melhora, podendo ficar próxima dos 50% durante o fim de semana.