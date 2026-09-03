Um jovem ficou ferido após se envolver em um acidente entre uma motocicleta e um carro no fim da tarde desta quinta-feira (3), na rotatória das avenidas Joaquim Pompeu de Toledo e Baguaçu, em Araçatuba.

A colisão envolveu um Toyota Etios, conduzido por uma mulher, e uma Honda Titan, pilotada pelo rapaz. Conforme as informações apuradas, o motociclista seguia em direção à Avenida Waldir Felizola de Moraes quando ocorreu a batida com o automóvel, que saía da Rua Dr. Antônio Prudente.

O jovem sofreu ferimentos leves. Inicialmente, ele recebeu atendimento de uma equipe de emergência de uma empresa particular que passava pelo local. Na sequência, uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros realizou o atendimento e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba.