03 de setembro de 2026
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ARAÇATUBA

Jovem fica ferido após colisão entre carro e moto em rotatória


| Tempo de leitura: 1 min
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Colaboração de leitor
Acidente aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (3), no cruzamento da avenida Joaquim Pompeu de Toledo com a Baguaçu; motociclista foi levado ao Pronto-Socorro Municipal
Acidente aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (3), no cruzamento da avenida Joaquim Pompeu de Toledo com a Baguaçu; motociclista foi levado ao Pronto-Socorro Municipal

Um jovem ficou ferido após se envolver em um acidente entre uma motocicleta e um carro no fim da tarde desta quinta-feira (3), na rotatória das avenidas Joaquim Pompeu de Toledo e Baguaçu, em Araçatuba.

A colisão envolveu um Toyota Etios, conduzido por uma mulher, e uma Honda Titan, pilotada pelo rapaz. Conforme as informações apuradas, o motociclista seguia em direção à Avenida Waldir Felizola de Moraes quando ocorreu a batida com o automóvel, que saía da Rua Dr. Antônio Prudente.

O jovem sofreu ferimentos leves. Inicialmente, ele recebeu atendimento de uma equipe de emergência de uma empresa particular que passava pelo local. Na sequência, uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros realizou o atendimento e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba.

Uma viatura de trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) permanece no local, na noite desta quinta-feira, para orientar os motoristas.

O trânsito é intenso na região, principalmente por causa do horário de pico. Os veículos envolvidos no acidente também permaneceram no local para os procedimentos necessários.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.

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