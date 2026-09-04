Araçatuba registrou uma redução de 52,9% no número de mortes provocadas por sinistros de trânsito no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte do balanço divulgado pela Prefeitura.
Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados oito sinistros de trânsito fatais no município. Metade ocorreu em vias urbanas e a outra metade em rodovias.
No primeiro semestre de 2025, foram contabilizadas 17 ocorrências com mortes, sendo 12 em ruas e avenidas da cidade e cinco em rodovias.
Também houve redução no número total de sinistros. Foram 345 registros nos primeiros seis meses de 2026, contra 360 no mesmo intervalo do ano anterior, queda de 4,2%.
Paralelamente ao levantamento, a Prefeitura mantém um trabalho contínuo de renovação da sinalização viária. Entre janeiro e julho, foram instaladas ou substituídas, em média, 250 placas por mês.
Segundo a administração municipal, as equipes avaliam as condições de cada ponto antes de definir a necessidade de substituição ou instalação de novas placas.
Entre os pontos que receberam intervenções recentemente estão cruzamentos no bairro Jussara, como o da Rua Comendador Alberto Dias com a Rua Marco Manfrinati e o da Rua Humberto de Campos com a Rua Joaquim Florentino da Silva.
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