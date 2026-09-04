

Araçatuba registrou uma redução de 52,9% no número de mortes provocadas por sinistros de trânsito no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte do balanço divulgado pela Prefeitura.

Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados oito sinistros de trânsito fatais no município. Metade ocorreu em vias urbanas e a outra metade em rodovias.

No primeiro semestre de 2025, foram contabilizadas 17 ocorrências com mortes, sendo 12 em ruas e avenidas da cidade e cinco em rodovias.