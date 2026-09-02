Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quarta-feira (2), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

MARIA AZEVEDO MARQUES ROMERO – Araçatuba

Idade: 88 anos

Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Saudade

Data e horário do velório: 01/09/2026, às 17h

Local do sepultamento: Cemitério Saudade

Horário previsto para o sepultamento: 02/09/2026, às 15h