Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quarta-feira (2), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
MARIA AZEVEDO MARQUES ROMERO – Araçatuba
Idade: 88 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 01/09/2026, às 17h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 02/09/2026, às 15h
JOSE GOMES DO AMARAL – Birigui
Idade: 62 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 01/09/2026, às 23h
Local do sepultamento: Cemitério Memorial Fênix, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 02/09/2026, às 15h
NATALIA CRISTINA DA CRUZ MIRANDA – Birigui
Idade: 21 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 02/09/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 02/09/2026, às 16h
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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