02 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quarta-feira em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Araçatuba
Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quarta-feira
Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quarta-feira

Confira os falecimentos e sepultamentos programados para esta quarta-feira (2), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

MARIA AZEVEDO MARQUES ROMERO – Araçatuba
Idade: 88 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 01/09/2026, às 17h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 02/09/2026, às 15h

JOSE GOMES DO AMARAL – Birigui
Idade: 62 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 01/09/2026, às 23h
Local do sepultamento: Cemitério Memorial Fênix, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 02/09/2026, às 15h

NATALIA CRISTINA DA CRUZ MIRANDA – Birigui
Idade: 21 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 02/09/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 02/09/2026, às 16h

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários