A educação financeira já faz parte da rotina de cerca de 3,2 mil estudantes da rede municipal de Araçatuba. O tema ganhou destaque após a Câmara aprovar, no fim de agosto, um projeto que cria o Programa Municipal de Educação Financeira, Empreendedorismo e Inovação nas Escolas da Rede Pública de Ensino. No entanto, segundo a Prefeitura, esse trabalho já ocorre há quase dez anos nas unidades municipais.

A proposta aprovada pelos vereadores é de autoria de Fernando Fabris (PL) e ainda será analisada pelo Executivo, que poderá sancionar ou vetar o texto. Questionada pela Folha da Região, a Secretaria Municipal de Educação informou que, do ponto de vista pedagógico e operacional, o conteúdo já está regulamentado pela Resolução SME nº 04/2025 e integra a matriz curricular.

Na prática, conceitos que poderiam parecer distantes para crianças pequenas chegam às salas de aula por meio de histórias, brincadeiras, cultivo de plantas, produção de objetos e situações que envolvem dinheiro. Conforme os alunos avançam nos anos escolares, os conteúdos também ganham maior complexidade.

Aprendizado começa cedo