Uma sucuri com cerca de cinco metros de comprimento foi retirada do quintal de uma residência em Buritama, na tarde desta quarta-feira (2). O animal estava em um pé de pitaya quando foi localizado pelos brigadistas responsáveis pelo atendimento da ocorrência. A suspeita é de que o réptil tenha acessado o bairro Barcelona após sair de uma lagoa que existe nas proximidades.
Para fazer o resgate com segurança, a equipe utilizou um cambão, equipamento utilizado para auxiliar na contenção de animais. Após ser retirada do local, a cobra foi levada até uma área próxima ao Rio Tietê e devolvida à natureza.
Sucuri é uma das maiores cobras do Brasil
A sucuri é uma serpente sem veneno conhecida pelo grande porte e pela força muscular. Ela é uma espécie semiaquática e costuma permanecer próxima a rios, córregos, lagoas e áreas alagadas.
Apesar do tamanho, a sucuri não possui veneno. Para capturar suas presas, utiliza a constrição: envolve o animal com o corpo e exerce pressão até conseguir imobilizá-lo. A alimentação inclui principalmente peixes, aves, pequenos mamíferos e outros animais que vivem próximos à água.
Em situações como essa, a recomendação é não tentar capturar ou manipular a serpente. O ideal é manter distância e acionar equipes especializadas para realizar o manejo e a soltura do animal.
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