03 de setembro de 2026
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SUSTO

Sucuri de 5 metros é resgatada no quintal de uma casa em Buritama

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa/Agência Brasil
Cobra foi retirada de um pé de pitaya e devolvida ao Rio Tietê por brigadistas em Buritama
Cobra foi retirada de um pé de pitaya e devolvida ao Rio Tietê por brigadistas em Buritama

Uma sucuri com cerca de cinco metros de comprimento foi retirada do quintal de uma residência em Buritama, na tarde desta quarta-feira (2). O animal estava em um pé de pitaya quando foi localizado pelos brigadistas responsáveis pelo atendimento da ocorrência. A suspeita é de que o réptil tenha acessado o bairro Barcelona após sair de uma lagoa que existe nas proximidades. 

Para fazer o resgate com segurança, a equipe utilizou um cambão, equipamento utilizado para auxiliar na contenção de animais. Após ser retirada do local, a cobra foi levada até uma área próxima ao Rio Tietê e devolvida à natureza.

Sucuri é uma das maiores cobras do Brasil

A sucuri é uma serpente sem veneno conhecida pelo grande porte e pela força muscular. Ela é uma espécie semiaquática e costuma permanecer próxima a rios, córregos, lagoas e áreas alagadas.

Apesar do tamanho, a sucuri não possui veneno. Para capturar suas presas, utiliza a constrição: envolve o animal com o corpo e exerce pressão até conseguir imobilizá-lo. A alimentação inclui principalmente peixes, aves, pequenos mamíferos e outros animais que vivem próximos à água.

Em situações como essa, a recomendação é não tentar capturar ou manipular a serpente. O ideal é manter distância e acionar equipes especializadas para realizar o manejo e a soltura do animal.

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