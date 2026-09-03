Uma sucuri com cerca de cinco metros de comprimento foi retirada do quintal de uma residência em Buritama, na tarde desta quarta-feira (2). O animal estava em um pé de pitaya quando foi localizado pelos brigadistas responsáveis pelo atendimento da ocorrência. A suspeita é de que o réptil tenha acessado o bairro Barcelona após sair de uma lagoa que existe nas proximidades.

Para fazer o resgate com segurança, a equipe utilizou um cambão, equipamento utilizado para auxiliar na contenção de animais. Após ser retirada do local, a cobra foi levada até uma área próxima ao Rio Tietê e devolvida à natureza.

Sucuri é uma das maiores cobras do Brasil

A sucuri é uma serpente sem veneno conhecida pelo grande porte e pela força muscular. Ela é uma espécie semiaquática e costuma permanecer próxima a rios, córregos, lagoas e áreas alagadas.