A Polícia Ambiental apreendeu 19 canários-da-terra que eram mantidos irregularmente em cativeiro em uma propriedade de Santo Antônio do Aracanguá. A fiscalização ocorreu nesta terça-feira (1º), durante as operações Impacto e São Paulo Sem Fogo.
Segundo a corporação, os agentes encontraram as aves em quatro gaiolas, todas sem anilhas e em condição considerada bravia. Também foram localizados dois alçapões instalados junto às gaiolas, equipamentos que, segundo a polícia, eram utilizados para capturar outras aves.
A ocorrência resultou em duas autuações ambientais, que somaram R$ 10 mil em multas.
A maior penalidade, de R$ 9,5 mil, foi aplicada pela manutenção das 19 aves silvestres nativas em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente.
Uma segunda multa, de R$ 500, foi aplicada pela utilização de uma espécie da fauna nativa como chamariz para a captura de outros animais.
As aves foram recolhidas e, conforme a Polícia Ambiental, devolvidas ao habitat natural no Sítio Três Meninos. Como os animais estavam em estado bravio, foi possível realizar a reintrodução na natureza.
Já as quatro gaiolas e os dois alçapões foram inutilizados e encaminhados ao Ecoponto Municipal.
A ocorrência será encaminhada à Polícia Civil por meio de ofício. O responsável pela propriedade também foi orientado pelos policiais sobre as regras previstas na legislação ambiental.
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