

A Polícia Ambiental apreendeu 19 canários-da-terra que eram mantidos irregularmente em cativeiro em uma propriedade de Santo Antônio do Aracanguá. A fiscalização ocorreu nesta terça-feira (1º), durante as operações Impacto e São Paulo Sem Fogo.

Segundo a corporação, os agentes encontraram as aves em quatro gaiolas, todas sem anilhas e em condição considerada bravia. Também foram localizados dois alçapões instalados junto às gaiolas, equipamentos que, segundo a polícia, eram utilizados para capturar outras aves.

A ocorrência resultou em duas autuações ambientais, que somaram R$ 10 mil em multas.