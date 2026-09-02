A equipe de atletismo de Araçatuba conquistou 20 medalhas durante a etapa regional do Pró-Atletismo, realizada no sábado (29), em Birigui. A delegação foi formada por 37 jovens integrantes dos projetos Além do Pódio e Centro de Formação Esportiva de Atletismo.

Os resultados foram obtidos em diferentes provas, com medalhas de ouro, prata e bronze. Entre os principais destaques da competição estão Érika Yajima, Laura Ayumi e Ketheryny Galdino, que terminaram a etapa com duas medalhas de ouro cada.

Érika venceu as provas de 50 metros e 600 metros. Laura Ayumi ficou em primeiro lugar nos 400 metros e nos 1.500 metros, enquanto Ketheryny Galdino conquistou o ouro no salto em distância e nos 100 metros.