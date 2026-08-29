Manchete publicada nesta Folha, no último dia 27, chamou a atenção para um problema: a falta de professores na rede municipal de Araçatuba. Há vagas em disciplinas como matemática, educação física e artes. O número de profissionais afastados, principalmente por motivos de saúde, tem crescido enquanto a reposição não acompanha a necessidade das escolas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a administração tem procurado alternativas. Uma delas é ampliar a jornada dos professores que já integram a rede.

Também estão sendo convocados candidatos aprovados em concursos públicos e processos seletivos. Ainda assim, nem sempre há profissionais disponíveis para preencher todas as vagas. O que acontece em Araçatuba está longe de ser um problema isolado. O Brasil caminha para um preocupante apagão de professores. Dados do Inep mostram a dimensão do desafio: para atender à demanda, seria necessário formar 57% mais professores de Matemática, por exemplo.

Mas não se trata apenas de formar mais pessoas para o magistério. É preciso entender por que tantos jovens não querem seguir essa carreira e por que tantos professores deixam as salas de aula. Ser professor tornou-se uma profissão cada vez mais difícil. Além de dominar o conteúdo, preparar aulas, corrigir atividades e acompanhar a aprendizagem, o docente precisa lidar diariamente com indisciplina, conflitos, ameaças, agressões, pressão de famílias, excesso de tarefas burocráticas e uma cobrança crescente por resultados, tudo isso ganhando pouco, muito pouco.