Justo é Deus! Urge especificar, para eliminar equívocos, o conceito bíblico de justiça. Deus é justo porque oferece a todo ser humano, sem distinção, tratamento que distingue sua básica condição de criatura feita à sua imagem e semelhança. A comunhão com Deus, consequentemente, se manifesta pelo empenho em garantir a toda criatura humana digno tratamento. Emerge, como óbvio corolário, a prática da fraternidade e da solidariedade.
Agir com justiça, proceder fraternalmente e fazer escolhas moldadas pela solidariedade representam recusar permanecer indiferente diante do sofrimento do próximo e da exclusão do irmão, situações que aviltam a distinção do Homem. Solidário é o sujeito convicto que cada ser humano encontra-se inserido em uma rede de relações que naturalmente o ligam ao destino coletivo de todos os povos.
Recentemente, nossa diocese de Araçatuba, e mais particularmente a cidade de Birigui viveram uma experiência que encarna as sublimes virtudes de justiça, de fraternidade e de solidariedade. Um grupo de vinte voluntários, integrado por jovens e adultos, e que incluía estudantes, profissionais liberais, empresários e cidadãos aposentadas, integrantes do movimento Mission Fund, sediado na Ilha de Malta, esteve desenvolvendo trabalho missionário voluntário em prol de uma comunidade carente, em um dos bairros periféricos da cidade de Birigui.
São jovens que preferem passar seu período de férias servindo outros jovens e crianças. São empresários e operários que deixam de lado seus habituais compromissos profissionais e disponibilizam suas aptidões e capacitações, colocando literalmente a mão na massa, para promover melhores condições de vida para gente até então desconhecida. São senhoras, mães de família, algumas acompanhadas dos esposos, que escolhem visitar famílias para partilhar conhecimentos e habilidades domésticas.
Gente que sacrifica férias, disponibiliza aptidões, dedica energias motivada unicamente pelo propósito de promover a vida do semelhante. É a justiça de Deus encarnada. A fraternidade vivenciada. A solidariedade experimentada de forma concreta. Muitos agentes locais tiveram a oportunidade de interagir com o grupo, acompanhar seu voluntário trabalho, testemunhar a alegria em sua doação e admirar a generosidade de sua ação missionária.
Em colóquio com o grupo, uma local catequista resumiu com precisão o impacto de tão nobre gesto: a presença dos voluntários de Mission Fund age como despertar de consciências, provoca um chacoalhar nos brios religiosos e serve como eloquente lição de que a maneira mais convincente de falar da justiça de Deus é adotar posturas concretas de fraternidade e abraçar causas reais de solidariedade, especialmente nos atuais dias, marcados por cruéis indiferenças e exacerbado comodismo! Justo é Deus! Quem sua face contempla, natural e espontaneamente, alarga o olhar e estende a mão!
Charles Borg é vigário-geral da Diocese de Araçatuba
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