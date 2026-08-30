Justo é Deus! Urge especificar, para eliminar equívocos, o conceito bíblico de justiça. Deus é justo porque oferece a todo ser humano, sem distinção, tratamento que distingue sua básica condição de criatura feita à sua imagem e semelhança. A comunhão com Deus, consequentemente, se manifesta pelo empenho em garantir a toda criatura humana digno tratamento. Emerge, como óbvio corolário, a prática da fraternidade e da solidariedade.

Agir com justiça, proceder fraternalmente e fazer escolhas moldadas pela solidariedade representam recusar permanecer indiferente diante do sofrimento do próximo e da exclusão do irmão, situações que aviltam a distinção do Homem. Solidário é o sujeito convicto que cada ser humano encontra-se inserido em uma rede de relações que naturalmente o ligam ao destino coletivo de todos os povos.

Recentemente, nossa diocese de Araçatuba, e mais particularmente a cidade de Birigui viveram uma experiência que encarna as sublimes virtudes de justiça, de fraternidade e de solidariedade. Um grupo de vinte voluntários, integrado por jovens e adultos, e que incluía estudantes, profissionais liberais, empresários e cidadãos aposentadas, integrantes do movimento Mission Fund, sediado na Ilha de Malta, esteve desenvolvendo trabalho missionário voluntário em prol de uma comunidade carente, em um dos bairros periféricos da cidade de Birigui.