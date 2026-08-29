Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Rocam na tarde desta sexta-feira (28), no bairro Atenas, em Birigui.

Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento pela Rua Lourival Pincerato quando visualizaram um indivíduo saindo de uma residência conduzindo uma motocicleta. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito teria demonstrado nervosismo e aumentado a velocidade do veículo, sendo abordado na sequência.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram 12 eppendorfs contendo cocaína, armazenados em dois sacos plásticos do tipo ziplock. Questionado sobre o entorpecente, o homem informou que mantinha mais drogas em sua residência.