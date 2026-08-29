Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Rocam na tarde desta sexta-feira (28), no bairro Atenas, em Birigui.
Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento pela Rua Lourival Pincerato quando visualizaram um indivíduo saindo de uma residência conduzindo uma motocicleta. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito teria demonstrado nervosismo e aumentado a velocidade do veículo, sendo abordado na sequência.
Durante a busca pessoal, os policiais localizaram 12 eppendorfs contendo cocaína, armazenados em dois sacos plásticos do tipo ziplock. Questionado sobre o entorpecente, o homem informou que mantinha mais drogas em sua residência.
No imóvel, foram apreendidos 222 eppendorfs contendo cocaína, 512 gramas de cocaína, 188 gramas de maconha, aproximadamente 4.500 eppendorfs vazios, milhares de sacos plásticos tipo ziplock, duas balanças digitais de precisão, quatro peneiras, uma faca com resquícios de maconha, dois aparelhos celulares e um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.
Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial.
O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.