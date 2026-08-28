Motoristas que circularem por Araçatuba entre esta sexta-feira (28) e domingo (30) devem ficar atentos a mudanças temporárias no trânsito. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, diferentes vias terão bloqueios ou interdições por causa de eventos, atividades esportivas e serviços.
Na madrugada desta sexta-feira, a lateral da Praça João Pessoa terá interdição parcial no sentido centro-bairro. A alteração está relacionada à realização da 11ª edição do Festival de Música Instrumental de Araçatuba (MIA).
No sábado (29), a partir das 15h, a Rua Quinze de Novembro será bloqueada para uma atividade promovida no Centro Cultural Araçá, também ligada à programação da Secretaria Municipal de Cultura.
Ainda no sábado, a partir das 14h, haverá interdição parcial na Rua Aguapeí, na altura do número 1.821, e na Rua Cussy de Almeida, próximo ao número 2.989. O bloqueio será necessário para permitir a operação de um guindaste do tipo Munck.
Já no domingo (30), as alterações começam às 7h devido à realização de uma prova esportiva. A largada será nas proximidades do Colégio Thathi COC. O percurso seguirá em direção à Avenida Baguaçu, passará pela Avenida Saudade e terminará novamente na região do colégio.
A Mobilidade Urbana recomenda que os condutores reduzam a velocidade, observem a sinalização instalada nos locais e, quando possível, optem por caminhos alternativos durante os períodos de bloqueio.
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