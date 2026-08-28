Motoristas que circularem por Araçatuba entre esta sexta-feira (28) e domingo (30) devem ficar atentos a mudanças temporárias no trânsito. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, diferentes vias terão bloqueios ou interdições por causa de eventos, atividades esportivas e serviços.

Na madrugada desta sexta-feira, a lateral da Praça João Pessoa terá interdição parcial no sentido centro-bairro. A alteração está relacionada à realização da 11ª edição do Festival de Música Instrumental de Araçatuba (MIA).

No sábado (29), a partir das 15h, a Rua Quinze de Novembro será bloqueada para uma atividade promovida no Centro Cultural Araçá, também ligada à programação da Secretaria Municipal de Cultura.