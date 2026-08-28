O saxofonista, compositor e arranjador Jota P é uma das principais atrações desta sexta-feira (28) no Festival de Música Instrumental de Araçatuba (MIA). O músico se apresenta às 20h40, no Teatro Aberto Tom Jobim, instalado na Praça João Pessoa.
A programação do segundo dia do festival começa às 19h, com apresentação da Banda Municipal Bruno Zago. Na sequência, os baixistas Fernando Barbosa e Henrique Pereira participam de uma intervenção musical antes do show de Jota P Quinteto.
Com carreira consolidada na música instrumental, Jota P é conhecido por trabalhos realizados ao lado de importantes nomes da música brasileira e internacional. Entre eles está Hermeto Pascoal, com quem já se apresentou em mais de 20 países.
O saxofonista também acumula parcerias com artistas como Airto Moreira, Flora Purim, Arthur Verocai, Nenê e Filó Machado.
A música apresentada pelo quinteto combina elementos do jazz com ritmos brasileiros e latino-americanos. Jota P tem quatro álbuns lançados, entre eles “Baile dos Língua Preta”, e neste ano passou por palcos internacionais, como o Jamboree Jazz Club, em Barcelona, na Espanha.
A programação do festival também inclui artistas da região. Durante a manhã, estão previstas intervenções musicais com Angieli Queiroz, Marcelo Santiago, Cássio Martins, Henrique Blini, Leandro Guimarães e Elvis Dean.
O MIA é promovido pela Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Associação Paulista Amigos da Arte (APAA) e Sesc Birigui.
Confira a programação do segundo dia do Festival de Música Instrumental:
Intervenção musical com Angielli Queiroz (saxofone)
Horário: das 8h às 9h
Local: em frente à Prefeitura de Araçatuba
Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo
Intervenção musical com Marcelo Santiago (piano)
Horário: das 8h às 9h
Local: Terminal Urbano
Endereço: entre as Ruas Tupi e Olavo Bilac, Centro
Intervenção musical com Cássio Martins (violão)
Horário: das 9h30 às 10h30
Local: Calçadão da Marechal Deodoro da Fonseca
Endereço: com a Rua Princesa Isabel, Centro
Intervenção musical com Henrique Blini (viola caipira)
Horário: das 9h30 às 10h30
Local: em frente ao Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 125/135, Centro
Intervenção musical com Leandro Guimarães (trombone)
Horário: das 11h às 12h
Local: em frente ao Teatro Castro Alves
Endereço: Rua Duque de Caxias, 20, Centro
Intervenção musical com Elvis Dean (gaita)
Horário: das 11h às 12h
Local: Atende Fácil
Endereço: Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 295, Centro
Sexta no Tom – Banda Municipal Bruno Zago
Horário: das 19h às 19h40
Local: Praça João Pessoa
Endereço: Rua Armando Sales de Oliveira, 25, bairro das Bandeiras
Sexta no Tom – Intervenção musical com Henrique Pereira e Fernando Barbosa (contrabaixo)
Horário: das 19h40 às 20h40
Local: Praça João Pessoa
Endereço: Rua Armando Sales de Oliveira, 25, bairro das Bandeiras
Sexta no Tom – show com Jota P Quinteto
Horário: das 20h40 às 22h10
Local: Praça João Pessoa
Endereço: Rua Armando Sales de Oliveira, 25, bairro das Bandeiras
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