Depois de o Ministério Público pedir que Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior e Carolina Silva de Almeida sejam levados ao Tribunal do Júri pela morte da ciclista Thaís Bonatti, a defesa do juiz aposentado apresentou suas alegações finais e pediu a absolvição sumária do réu.

Nos memoriais, os advogados contestam os principais elementos utilizados pelo MP para sustentar a existência de dolo eventual. Entre os pontos questionados estão o estado de embriaguez de Fernando, a alegação de que ele teria sido alertado para não dirigir, um quase acidente ao deixar uma boate, o ingresso na contramão, a ausência de frenagem antes do atropelamento e a acusação de que Carolina estaria sentada em seu colo.

A defesa apresenta ainda como um de seus principais argumentos a possível interferência de uma segunda caminhonete, uma Chevrolet S-10 não identificada, na trajetória de Thaís. Com base em parecer técnico particular e imagens de câmeras de segurança, sustenta que a bicicleta teria tombado antes de ser atingida pela Ford Ranger conduzida pelo ex-juiz.