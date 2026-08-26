Depois de o Ministério Público pedir que Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior e Carolina Silva de Almeida sejam levados ao Tribunal do Júri pela morte da ciclista Thaís Bonatti, a defesa do juiz aposentado apresentou suas alegações finais e pediu a absolvição sumária do réu.
Nos memoriais, os advogados contestam os principais elementos utilizados pelo MP para sustentar a existência de dolo eventual. Entre os pontos questionados estão o estado de embriaguez de Fernando, a alegação de que ele teria sido alertado para não dirigir, um quase acidente ao deixar uma boate, o ingresso na contramão, a ausência de frenagem antes do atropelamento e a acusação de que Carolina estaria sentada em seu colo.
A defesa apresenta ainda como um de seus principais argumentos a possível interferência de uma segunda caminhonete, uma Chevrolet S-10 não identificada, na trajetória de Thaís. Com base em parecer técnico particular e imagens de câmeras de segurança, sustenta que a bicicleta teria tombado antes de ser atingida pela Ford Ranger conduzida pelo ex-juiz.
As alegações são apresentadas depois de o MP sustentar que Fernando e Carolina devem responder perante o júri por homicídio doloso, com duas qualificadoras. Antes de rebater a acusação, os advogados afirmam nos memoriais que a gravidade da morte de Thaís jamais foi minimizada, mas defendem que a instrução processual teria fragilizado os pressupostos utilizados para sustentar a imputação de homicídio doloso.
Veículo desconhecido
Um dos principais pontos levantados pela defesa é a suposta interferência de um veículo desconhecido na trajetória da ciclista. Trata-se de uma segunda caminhonete, Chevrolet S-10, que seguia pela esquerda da avenida. Fernando conduzia uma Ford Ranger pela faixa da direita.
Segundo os advogados, a análise das imagens indicaria que não foi a Ranger que inicialmente provocou a queda de Thaís. A defesa sustenta que a situação crítica teria se formado antes da passagem da caminhonete de Fernando.
“Não é a Ranger que aparece inicialmente lançando a ciclista ao solo. A sequência mostra que a situação crítica se forma antes da sobrepassagem pela caminhonete de Fernando. Às 10h45m44s, o parecer técnico identifica o veículo denominado V-X derivando para a direita e invadindo a faixa da Ranger, enquanto a bicicleta fica comprimida entre os veículos. A bicicleta deriva abruptamente. Em menos de um segundo, há a passagem da Ranger quando a bicicleta já se encontrava tombada na pista [...] Primeiro ocorre a interferência do V-X (veículo desconhecido); a bicicleta deflete e tomba; somente depois sobrevém a passagem da Ranger”, afirma a defesa nos memoriais.
Ainda segundo os advogados, Fernando não teria criado a situação crítica que levou Thaís ao solo. A argumentação se baseia na análise das imagens das câmeras de segurança do supermercado.
“Segundo a reconstrução técnica, a bicicleta deflete após a interferência do V-X e surge imediatamente na trajetória da Ranger, que seguia pela faixa da direita, em trajetória retilínea e a aproximadamente 29,7/30 km por hora. Entre o surgimento da situação crítica e a chegada da caminhonete transcorre menos de um segundo”.
Para sustentar a tese, os advogados também reproduziram nos memoriais trechos do depoimento de um perito contratado pela defesa para elaborar um laudo técnico sobre a dinâmica do atropelamento.
“Se a S10 não tivesse fechado a bicicleta, a bicicleta continuaria na faixa central ou pelo eixo da via o tempo todo e a S10 continuaria o tempo todo pela esquerda e a Ranger o tempo todo pela direita. Então, se houve essa manobra da S10, sem dúvida foi a que encadeou o acidente [...] Tecnicamente, eu vejo claramente que o acidente foi desencadeado pela manobra brusca da S10, ultrapassando a Ranger e tomando a dianteira dela. E no meio estava a bicicleta [...] ela tombou na pista porque foi fechada pela S10”, declarou o perito em juízo.
Defesa nega alerta para Fernando não dirigir
O Ministério Público apresentou seis circunstâncias para sustentar sua tese de dolo eventual. Uma delas está relacionada a um suposto alerta que Fernando teria recebido para que não dirigisse devido às condições em que se encontrava.
A defesa afirma que essa advertência não ocorreu.
“Isso jamais existiu, e essa conclusão não depende da palavra do acusado ou da versão das testemunhas, embora estas também tenham negado a advertência”, afirmam os advogados.
Para sustentar a versão, a defesa recorre a imagens de uma câmera de segurança instalada na parte externa da boate.
Segundo os memoriais, a acusação afirma que o proprietário do estabelecimento e um motorista de aplicativo teriam permanecido por alguns minutos tentando convencer Fernando a não dirigir. A defesa destaca, porém, que ambos negaram em depoimento ter feito essa advertência.
Os advogados também afirmam que as imagens mostrariam que o motorista de aplicativo sequer se aproximou de Fernando.
“O vídeo demonstra que ele (motorista de aplicativo) jamais se aproximou de Fernando. Nas imagens, o motorista é identificável pela bermuda branca; a pessoa que se aproxima da Ranger, ao lado do proprietário da boate, veste calça e camisa escuras e foi identificada como um vizinho do local”.
Segundo a defesa, as imagens permitem acompanhar o motorista passando pela traseira e pela lateral direita da Ranger e entrando em outro veículo estacionado à frente, sem conversar com Fernando.
“O vídeo permite acompanhar integralmente a trajetória do motorista: ele atravessa a via, passa atrás da Ranger e segue diretamente para o próprio automóvel, sem abordar Fernando, sem permanecer junto à caminhonete e sem estabelecer qualquer contato com o acusado”.
Defesa contesta versão sobre quase acidente
Outro ponto levantado pelo Ministério Público envolve uma situação registrada quando Fernando deixava a boate. Segundo a acusação, ele quase teria provocado um acidente com uma motocicleta.
A defesa apresenta interpretação diferente das imagens.
“O vídeo completo mostra Fernando iniciando lentamente a saída de uma vaga, em baixíssima velocidade e diante da aproximação da motocicleta, reduz/freia a caminhonete, permite sua passagem e prossegue normalmente. Não há colisão, perda de controle, arrancada brusca ou qualquer manobra compatível com a ideia de que o motorista estivesse incapaz de reagir ao tráfego ao seu redor”, sustentam os advogados.
A defesa acrescenta que a motocicleta teria surgido em velocidade elevada após ultrapassar um caminhão em local inadequado para a manobra.
Ausência de frenagem
A inexistência de marcas de frenagem no local do atropelamento também é utilizada pelo MP entre os elementos de sua tese.
Para contestar esse ponto, a defesa recorre novamente ao parecer técnico elaborado por perito particular.
“O parecer técnico reconstrói a sequência temporal imediatamente antecedente ao atropelamento e concluiu que o intervalo entre a interferência do veículo V-X na trajetória da bicicleta e o surgimento da Ranger era de menor de um segundo. A conclusão pericial é categórica: era totalmente impossível parar antes do acidente”.
Defesa admite contramão, mas aponta sinalização
Outro episódio ocorreu minutos antes do atropelamento. Imagens de câmeras de segurança registraram Fernando fazendo uma conversão e ingressando na contramão da Rua Tibiriçá.
Nesse ponto, a defesa reconhece que a irregularidade ocorreu, mas atribui o episódio à sinalização que considera inadequada no trecho.
“A contramão da rua Tibiriçá efetivamente ocorreu. O que a denúncia omite, porém, é a circunstância que altera por completo o significado jurídico desse episódio e independe da palavra do acusado; a conversão equivocada ocorreu em local cuja sinalização era inadequada para indicar corretamente o sentido de circulação, deficiência posteriormente reconhecida e corrigida pela própria Municipalidade [...]”, afirma a defesa.
Segundo os advogados, as imagens mostrariam Fernando parando, acionando a seta e ingressando lentamente na via, comportamento que consideram compatível com alguém que acreditava estar fazendo uma conversão permitida.
Mulher no colo e suposta relação sexual
Outro ponto contestado é um dos mais polêmicos do processo: a acusação de que Fernando dirigia com Carolina sentada em seu colo e de que haveria uma tentativa de relação sexual dentro da caminhonete.
A defesa classifica a acusação como fantasiosa e argumenta que não haveria espaço físico entre Fernando e o volante para que Carolina permanecesse em seu colo nas condições descritas.
“Com efeito, consoante se depreende da imagem (foto de Fernando Augusto durante a reconstituição sentado na caminhonete), o espaço entre o abdome de Fernando e o volante da caminhonete revela-se manifestamente insuficiente para acomodar uma mulher [...] Nenhuma testemunha afirmou ter visto Fernando e Carolina tentando manter relações sexuais. Nenhuma descreveu ato sexual, preparação para ato sexual ou qualquer manifestação dessa intenção”, afirma a defesa.
Os advogados acrescentam que algumas testemunhas disseram apenas que Carolina estaria sentada no colo de Fernando e sustentam que transformar essa situação em tentativa de relação sexual seria uma interpretação sem respaldo nos depoimentos.
A defesa também questiona a possibilidade de as imagens das câmeras do supermercado permitirem identificar com precisão o que ocorria dentro da caminhonete.
“É possível afirmar que não se vê, com certeza, nada que acontece internamente na Ranger. Além disso, verifica-se que o fundo da imagem está distorcido, com supressão do cenário original e sobreposição de elementos em azul e branco, que não confere adequado suporte visual a uma conclusão previamente construída”, afirmam os advogados.
Defesa aponta divergências em depoimentos
Na sequência dos memoriais, os advogados destacam o que consideram contradições em depoimentos prestados por funcionários do supermercado que presenciaram momentos relacionados ao atropelamento.
Em um dos casos, uma testemunha, ao observar uma imagem durante audiência, apontou para a caminhonete S-10 como o veículo envolvido no acidente. É a mesma caminhonete que, segundo a tese defensiva, teria interferido na trajetória da ciclista.
Outro funcionário havia declarado durante a fase policial que viu Thaís acionar o botão de um semáforo e realizar a travessia. Em juízo, entretanto, afirmou ter se equivocado depois de assistir às imagens divulgadas posteriormente ao acidente.
Defesa contesta versão sobre embriaguez
A defesa também dedica parte das alegações finais à acusação de que Fernando dirigia embriagado.
Para contestá-la, utiliza os depoimentos do proprietário da boate, de um advogado da família que esteve com Fernando no dia do atropelamento, do próprio réu e de Carolina.
O dono do estabelecimento afirmou em juízo que Fernando não teria o hábito de consumir bebida destilada e que, ao sair do local pela manhã, aparentava estar bem e descansado.
Já o advogado que se encontrou com Fernando no local do acidente declarou:
“Conversei normalmente com ele e não o vi cambaleando nem apresentando qualquer comportamento semelhante”.
Outro ponto destacado pela defesa é a comparação entre relatos produzidos na fase policial e o laudo do médico-legista.
“Na fase policial, atribuiu-se a Fernando dificuldade para andar, comportamento desorientado e comprometimento da coordenação motora [...] O laudo, entretanto, registrou expressamente marcha normal, orientado, memória preservada e funções sensoriais normais”, argumentam os advogados.
Fernando também declarou que não lhe foram oferecidos teste do bafômetro nem exame de sangue. Carolina, por sua vez, afirmou em depoimento que o ex-juiz teria consumido duas cervejas long neck.
“Fernando deixou o estabelecimento após descansar, conduziu sem registro de trajetória ziguezagueante, permaneceu em baixa velocidade, parou após o acidente, permaneceu no local, manteve-se em pé, conversou normalmente com testemunha presencial e, no exame oficial, teve marcha classificada como normal e orientação preservada”, sustenta a defesa.
Defesa pede absolvição sumária
Ao final dos memoriais, os advogados também contestam as qualificadoras relacionadas ao perigo comum e ao recurso que teria dificultado a defesa da vítima.
A defesa pede à Justiça a absolvição sumária de Fernando, sustentando ausência de nexo causal entre a conduta atribuída ao réu e o resultado que provocou a morte de Thaís Bonatti.
O pedido será analisado pela Justiça no processo que definirá se Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior será absolvido nesta fase ou se será pronunciado para responder perante o Tribunal do Júri.
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