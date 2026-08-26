O Ministério Público de Araçatuba pediu que o juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior e Carolina Silva de Almeida sejam levados ao Tribunal do Júri pela morte da ciclista Thaís Bonatti, atropelada em julho do ano passado.

O pedido consta das alegações finais apresentadas após a fase de instrução do processo. Para o MP, os dois devem ser pronunciados por homicídio doloso, com as qualificadoras de meio que causou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima. A pena prevista para homicídio com essas qualificadoras varia de 12 a 30 anos de prisão.

A manifestação ocorre no momento em que o processo também sofre os efeitos da decisão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, noticiada nesta terça-feira (25) pela Folha da Região. O TJSP deu provimento parcial a recurso da defesa de Fernando Augusto e determinou novas diligências antes de a Justiça decidir se os réus serão ou não pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri.