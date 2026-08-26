O Ministério Público de Araçatuba pediu que o juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior e Carolina Silva de Almeida sejam levados ao Tribunal do Júri pela morte da ciclista Thaís Bonatti, atropelada em julho do ano passado.
O pedido consta das alegações finais apresentadas após a fase de instrução do processo. Para o MP, os dois devem ser pronunciados por homicídio doloso, com as qualificadoras de meio que causou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima. A pena prevista para homicídio com essas qualificadoras varia de 12 a 30 anos de prisão.
A manifestação ocorre no momento em que o processo também sofre os efeitos da decisão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, noticiada nesta terça-feira (25) pela Folha da Região. O TJSP deu provimento parcial a recurso da defesa de Fernando Augusto e determinou novas diligências antes de a Justiça decidir se os réus serão ou não pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri.
Nas alegações finais, o Ministério Público reuniu laudos, imagens e depoimentos prestados durante a investigação e em juízo. Os relatos revelam versões divergentes sobre pontos importantes do caso, entre eles o estado do juiz aposentado após o atropelamento, a oferta do teste do bafômetro, a posição de Carolina dentro da caminhonete e a dinâmica que antecedeu a morte da ciclista.
MP aponta laudos, imagens e testemunhos
Para o Ministério Público, a materialidade e a autoria estão comprovadas pelo laudo necroscópico, segundo o qual Thaís morreu em decorrência de politraumatismo causado pelo atropelamento; pelo exame clínico de embriaguez; pelas imagens de câmeras de segurança; pela ausência de marcas de frenagem da caminhonete; e pelos depoimentos colhidos durante o processo.
Um dos policiais militares que atenderam à ocorrência afirmou, inicialmente na delegacia e posteriormente em juízo, ter percebido sinais de embriaguez em Fernando.
Em depoimento prestado no dia dos fatos, o policial relatou que o juiz aposentado apresentava fala enrolada, olhos vermelhos, dificuldade para andar, odor etílico e comportamento desorientado. Também afirmou que Fernando teria se recusado a realizar o teste do bafômetro.
Em juízo, o mesmo policial confirmou ter percebido falta de equilíbrio e comportamento disperso. Afirmou ainda que presenciou a oferta do teste do etilômetro e explicou que não houve termo formal de recusa. Segundo ele, na época a equipe não utilizava câmeras corporais.
Essa versão é diretamente contestada por Fernando Augusto. Em seu interrogatório, o juiz aposentado afirmou que em nenhum momento lhe foram oferecidos teste do bafômetro ou exame de sangue.
A divergência ganha relevância após a decisão do TJSP. Uma das diligências determinadas pelo Tribunal é justamente a obtenção de informações sobre eventuais câmeras corporais utilizadas pelos policiais, câmera na viatura e gravações das comunicações com o Copom.
Motorista de aplicativo relata pressão na delegacia
Outro depoimento destacado nas alegações finais é o de um motorista de aplicativo ouvido inicialmente pela polícia e posteriormente pela Justiça.
Em juízo, ele negou ter conversado com Fernando no dia do atropelamento e afirmou que não ofereceu corrida diretamente ao juiz aposentado. Segundo o motorista, o serviço teria sido oferecido ao dono da boate.
A testemunha também afirmou ter permanecido várias horas na delegacia e disse ter sofrido pressão para prestar depoimento. Segundo ele, informações fornecidas naquele momento teriam sido interpretadas de maneira diferente do que pretendia dizer.
O motorista negou ainda ter visto Carolina parcialmente despida ou sentada no colo de Fernando.
Testemunhas divergem sobre Carolina na caminhonete
A posição de Carolina dentro da caminhonete é outro ponto sobre o qual os depoimentos divergem.
Um funcionário de supermercado afirmou à polícia ter visto Carolina sentada no colo de Fernando, no banco do motorista. Segundo a testemunha, ela estaria com as mãos no volante enquanto o juiz aposentado permaneceria com os pés nos pedais.
Outro funcionário afirmou não ter visto Carolina sentada no colo do ex-magistrado nem dirigindo o veículo. Essa testemunha relatou, porém, que Fernando exalava cheiro de álcool quando desceu da caminhonete.
Um terceiro funcionário declarou em juízo ter visto Carolina se deslocar do banco do passageiro e sentar no colo do motorista enquanto a caminhonete estava parada. Segundo ele, ela chegou a colocar as mãos no volante e, depois, o veículo voltou a andar.
Fernando e Carolina negaram que ela tenha permanecido no colo dele durante o trajeto.
Testemunha corrigiu versão sobre travessia
Também houve mudança em um depoimento relacionado à dinâmica do atropelamento.
Um funcionário do supermercado havia afirmado inicialmente que viu Thaís acionar o botão do semáforo e atravessar pela faixa de pedestres. Posteriormente, em juízo, disse ter constatado, pelas filmagens divulgadas, que havia se equivocado e que a ciclista não passou pela faixa.
Testemunha cita veículo apontado pela defesa
Outro ponto discutido durante a instrução envolve a presença de uma segunda caminhonete no momento do acidente.
Ao ser questionado durante audiência e observar uma imagem de câmera de segurança, um dos funcionários do supermercado indicou o veículo que acreditava ter atingido a ciclista. Segundo a tese apresentada pela defesa de Fernando, o automóvel apontado seria uma Chevrolet S-10 ainda não identificada, que poderia ter interferido na trajetória de Thaís antes de a bicicleta ser atingida pela Ranger do juiz aposentado.
A possível participação desse veículo é uma tese apresentada pela defesa e não uma conclusão definitiva sobre a dinâmica do acidente.
Perito da defesa aponta possível participação de S-10
A hipótese também foi abordada por um perito particular contratado pela defesa de Fernando para analisar as imagens.
Segundo ele, um dos vídeos mostraria a Ranger, a bicicleta e uma S-10 trafegando no mesmo trecho. Na interpretação apresentada pelo especialista, a S-10 teria ultrapassado tanto a Ranger quanto a bicicleta.
O perito afirmou ainda que outra imagem mostraria a bicicleta já caída na pista antes de a Ranger passar sobre ela. Para ele, os danos encontrados na caminhonete seriam compatíveis com a passagem do veículo sobre a bicicleta caída e não com uma colisão frontal direta.
Na conclusão apresentada pela testemunha de defesa, a manobra da S-10 teria desencadeado a sequência que terminou no atropelamento.
Dono da boate diz que Fernando havia dormido
O dono da boate onde Fernando e Carolina estiveram antes do atropelamento também foi ouvido em juízo.
Ele afirmou que duas garrafas de cerveja long neck foram lançadas na comanda do juiz aposentado. Ressalvou, porém, que não permaneceu ao lado de Fernando durante todo o período e, por isso, não poderia afirmar que ele tenha consumido somente aquelas bebidas.
Segundo a testemunha, Fernando permaneceu bastante tempo no estabelecimento e teria dormido entre quatro e cinco horas em uma espécie de camarote.
O empresário afirmou que, por volta das 10h, pouco antes de Fernando deixar o estabelecimento acompanhado de Carolina, o juiz aposentado lhe pareceu estar bem. Segundo ele, foi justamente por essa percepção que não pediu que Fernando deixasse de dirigir.
Testemunha de defesa diz não ter visto sinais de embriaguez
Um advogado da família que acompanhou Fernando durante o registro da ocorrência também foi ouvido como testemunha de defesa.
Ele afirmou que conversou normalmente com o juiz aposentado no local e não percebeu sinais de embriaguez. Segundo a testemunha, Fernando estava em pé e não cambaleava nem apresentava comportamento semelhante.
O depoimento contrasta com a versão dos policiais e de funcionários do supermercado que relataram sinais indicativos de ingestão de álcool.
Fernando diz ter consumido cerveja e tequila
Em seu interrogatório, Fernando afirmou ter gastado R$ 24 mil na boate horas antes do atropelamento. O valor, segundo o material analisado, foi informado pelo próprio réu, sem estabelecer relação direta entre a quantia e o consumo de bebidas alcoólicas.
Ele declarou ter ingerido duas cervejas long neck e duas doses de tequila até aproximadamente 1h. Segundo Fernando, depois disso dormiu e não voltou a consumir bebida alcoólica.
O juiz aposentado também negou que Carolina tenha ficado sentada em seu colo durante o trajeto. Segundo ele, quando a caminhonete estava parada próximo a um cruzamento, afirmou não estar se sentindo bem e perguntou se Carolina sabia dirigir. Ela teria colocado as mãos no volante enquanto o veículo estava parado e, logo depois, retornado à posição normal no banco do passageiro.
Réu contesta alegação envolvendo medicamentos
Outro ponto citado pelo Ministério Público envolve o uso de medicamentos.
Fernando declarou fazer uso regular de Revoc, Carbolitium e, ocasionalmente, Quetiapina. Entretanto, negou ter ingerido esses medicamentos no dia do acidente.
Segundo o juiz aposentado, o Revoc havia sido tomado por volta das 13h do dia anterior. Ele afirmou que houve uma confusão quando prestou declarações na delegacia e que teria se expressado de maneira equivocada naquele momento.
A versão é relevante porque, entre os elementos utilizados pelo Ministério Público para sustentar o dolo eventual, está a alegação de condução da caminhonete após ingestão de bebida alcoólica e medicamentos.
Carolina diz que Fernando estava bem para dirigir
Em seu depoimento, Carolina afirmou que, na percepção dela, Fernando estava em condições de dirigir quando deixaram o estabelecimento.
Ela disse ter visto o juiz aposentado consumir apenas as duas cervejas recebidas na entrada da boate. Também afirmou ter se sentido pressionada na delegacia para “falar determinadas coisas”.
Carolina negou ainda ter sentado no colo de Fernando ou mantido relação sexual com ele na boate ou dentro do veículo.
MP sustenta dolo eventual
Apesar das divergências apresentadas durante a instrução, o Ministério Público entende que existem elementos suficientes para que Fernando e Carolina sejam submetidos ao julgamento popular.
“A conduta do acusado Fernando, em concurso com a acusada Carolina, revelou, desde o seu início, que ele assumiu o risco de produzir o resultado – morte da vítima, aceitando o resultado”, sustentou o promotor de Justiça Adelmo Pinho nas alegações finais.
Para o Ministério Público, o dolo eventual estaria demonstrado por um conjunto de circunstâncias. A acusação menciona a alegação de que Fernando teria sido alertado para não dirigir por estar embriagado; a condução da caminhonete após ingestão de bebida alcoólica e medicamentos; o fato de quase ter provocado um acidente com uma motocicleta momentos antes; o tráfego na contramão; a suposta tentativa de manter relação sexual com Carolina com o veículo em movimento; e a ausência de reação de frenagem no momento do atropelamento.
Esses pontos integram a tese apresentada pelo Ministério Público e são contestados, em diferentes aspectos, pelas versões dos réus e por elementos apresentados pelas defesas.
Novas diligências antecedem decisão sobre júri
O pedido do Ministério Público para que os dois réus sejam levados ao Tribunal do Júri ainda será analisado pela Justiça.
Como mostrou a Folha da Região nesta terça-feira, o TJSP reconheceu falhas procedimentais ao julgar recurso da defesa de Fernando e determinou novas diligências.
Entre elas estão a busca por informações sobre eventuais câmeras policiais e gravações das comunicações com o Copom, a obtenção de imagens completas das câmeras do supermercado e a identificação e oitiva de um policial civil que representou Fernando durante a reconstituição dos fatos.
Com a decisão do Tribunal, essas providências deverão ser cumpridas antes da definição sobre a pronúncia.
Somente depois caberá à Justiça decidir se Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior e Carolina Silva de Almeida serão submetidos ao Tribunal do Júri pela morte de Thaís Bonatti.
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