Uma mulher de 34 anos, grávida de oito meses, precisou passar por uma cesariana de emergência após ser picada por uma cascavel em uma propriedade rural de Indiaporã, aproximadamente 130 km de Araçatuba.
O acidente aconteceu em um sítio localizado a aproximadamente três quilômetros da cidade. A gestante foi atingida pela serpente no pé esquerdo e procurou atendimento médico logo após o ataque.
Inicialmente, ela foi atendida em unidades de saúde de Indiaporã e de Ouroeste, onde recebeu o soro antiofídico. Durante o tratamento, porém, apresentou complicações e precisou ser transferida para a Santa Casa de Fernandópolis, a cerca de 40 quilômetros de distância.
A condição clínica da paciente exigiu atenção imediata da equipe médica. Na chegada ao hospital, os profissionais já aguardavam a gestante para realizar uma cirurgia de emergência.
O procedimento ocorreu nna última semana. Segundo a equipe médica, a paciente apresentava alterações nos batimentos cardíacos, o que contribuiu para a decisão de realizar a cesariana.
A cirurgia foi necessária para preservar a saúde da mãe e do bebê diante das complicações provocadas pelo acidente com a serpente.
O caso chama atenção para os riscos de acidentes com animais peçonhentos, principalmente em áreas rurais. Em situações de picada, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente para avaliação e aplicação do tratamento adequado.
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