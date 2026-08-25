Uma mulher de 34 anos, grávida de oito meses, precisou passar por uma cesariana de emergência após ser picada por uma cascavel em uma propriedade rural de Indiaporã, aproximadamente 130 km de Araçatuba.

O acidente aconteceu em um sítio localizado a aproximadamente três quilômetros da cidade. A gestante foi atingida pela serpente no pé esquerdo e procurou atendimento médico logo após o ataque.

Inicialmente, ela foi atendida em unidades de saúde de Indiaporã e de Ouroeste, onde recebeu o soro antiofídico. Durante o tratamento, porém, apresentou complicações e precisou ser transferida para a Santa Casa de Fernandópolis, a cerca de 40 quilômetros de distância.