O Tribunal do Júri de Birigui julga nesta quinta-feira (20), a partir das 9h, Kleber Renan Adami da Silva, acusado de matar Anderson Willian Cardoso Silva a golpes de faca em janeiro de 2024. A sessão será realizada no Fórum da cidade e é aberta ao público.

A acusação será conduzida pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes. Este será o último julgamento pelo Tribunal do Júri previsto para agosto em Birigui.

Crime ocorreu no bairro Quemil

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu em 15 de janeiro de 2024, por volta das 20h15, em um imóvel na Rua Ademir Braga de Souza, no bairro Quemil.