Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira (18), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui, Gabriel Monteiro e Buritama.
JOÃO DE LA MAJOR – Araçatuba
Idade: 74 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 17/08/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 18/08/2026, às 9h
ONOFRE ROSA DE ANDRADE FILHO – Araçatuba
Idade: 65 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 17/08/2026, às 19h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 18/08/2026, às 17h
HELENA APARECIDA KAWATOKO – Araçatuba
Idade: 71 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 18/08/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 18/08/2026, às 16h
IDA DE LOURDES PIAN NUNES – Gabriel Monteiro
Idade: 69 anos
Local do velório: Velório Municipal de Gabriel Monteiro
Data e horário do velório: 17/08/2026, às 16h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Gabriel Monteiro
Horário previsto para o sepultamento: 18/08/2026, às 15h
MOACIR DE CARVALHO – Birigui
Idade: 94 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 18/08/2026, às 7h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 18/08/2026, às 16h
DEUVAN MARCOLINO NOGUEIRA – Buritama
Idade: 58 anos
Local do velório: Capela São Carlos – Avenida Benedito Alves Rangel, 1309, Centro, Buritama
Data e horário do velório: 17/08/2026, com início às 23h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Buritama
Horário previsto para o sepultamento: 18/08/2026, com saída às 14h
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