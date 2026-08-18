Moradores de quatro bairros de Araçatuba podem enfrentar interrupções ou alterações no abastecimento de água nesta terça-feira (18). A GS Inima Samar programou uma manutenção na rede para realizar a interligação do sistema de abastecimento de um empreendimento.

O serviço terá início às 8h, no cruzamento da Rua Urbano Crivellini com a Rua Ouro Preto e a Avenida Saudade. A previsão da empresa é concluir a manutenção e normalizar o fornecimento de água até as 15h do mesmo dia.

Os locais que podem ser afetados são: