Moradores de quatro bairros de Araçatuba podem enfrentar interrupções ou alterações no abastecimento de água nesta terça-feira (18). A GS Inima Samar programou uma manutenção na rede para realizar a interligação do sistema de abastecimento de um empreendimento.
O serviço terá início às 8h, no cruzamento da Rua Urbano Crivellini com a Rua Ouro Preto e a Avenida Saudade. A previsão da empresa é concluir a manutenção e normalizar o fornecimento de água até as 15h do mesmo dia.
Os locais que podem ser afetados são:
Condomínio Vila Toscana;
Iporã;
Jardim Ouro Preto;
Jussara.
Segundo a Samar, imóveis que contam com caixa-d'água própria não devem sentir os efeitos da interrupção, desde que tenham reserva suficiente para o período. A recomendação é evitar o desperdício e utilizar a água armazenada de forma consciente.
A empresa orienta ainda que os moradores fechem o registro de entrada de água localizado no cavalete durante a realização do serviço. Após a conclusão da manutenção, o registro deve ser aberto novamente para auxiliar na retomada do abastecimento.
A recomendação técnica é que as caixas-d'água tenham capacidade para armazenar volume suficiente para pelo menos 24 horas de consumo.
Em caso de dúvidas, os moradores podem procurar os canais de atendimento da Samar pelo telefone 0800-770-2295 ou pelo WhatsApp (11) 95020-6424.
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