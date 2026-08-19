Araçatuba deve enfrentar uma mudança significativa nas condições do tempo a partir desta sexta-feira (21). Depois de dias de calor e umidade baixa, a chegada de uma frente fria deve derrubar as temperaturas na região, com mínima prevista de 9°C no sábado (22), segundo a previsão do IPMet da Unesp de Bauru.
A mudança também é acompanhada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que alertou nessa quarta-feira (19) para a chegada de uma frente fria associada à formação de um novo ciclone extratropical na Região Sul. O sistema deve avançar pelo estado a partir do fim da semana, provocando queda acentuada nas temperaturas e mudança nas condições meteorológicas.
Para esta sexta-feira (21), a previsão indica mínima de 14°C e máxima de 27°C em Araçatuba. Já no sábado (22), os termômetros podem marcar 9°C nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima deve chegar a 28°C.
A alteração representa uma virada em relação aos últimos dias, quando as temperaturas permaneceram mais elevadas mesmo durante o inverno. A formação do ciclone no Sul deve favorecer o avanço do ar mais frio para São Paulo e encerrar o período de veranico.
Além da queda nas temperaturas, a tendência é de melhora nos índices de umidade do ar. A previsão para o início da próxima semana aponta umidade relativa mínima próxima de 38%, cenário diferente do registrado durante os dias mais secos.
Com a mudança, a população deve se preparar para uma diferença expressiva entre as temperaturas registradas durante a tarde e aquelas observadas no início da manhã, principalmente no sábado.
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