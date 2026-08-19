Araçatuba deve enfrentar uma mudança significativa nas condições do tempo a partir desta sexta-feira (21). Depois de dias de calor e umidade baixa, a chegada de uma frente fria deve derrubar as temperaturas na região, com mínima prevista de 9°C no sábado (22), segundo a previsão do IPMet da Unesp de Bauru.

A mudança também é acompanhada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que alertou nessa quarta-feira (19) para a chegada de uma frente fria associada à formação de um novo ciclone extratropical na Região Sul. O sistema deve avançar pelo estado a partir do fim da semana, provocando queda acentuada nas temperaturas e mudança nas condições meteorológicas.

Para esta sexta-feira (21), a previsão indica mínima de 14°C e máxima de 27°C em Araçatuba. Já no sábado (22), os termômetros podem marcar 9°C nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima deve chegar a 28°C.