Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (19), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui e Valparaíso.

TEREZA FERREIRA BLAYA – Araçatuba

Idade: 88 anos

Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade

Data e horário do velório: 18/08/2026, às 14h

Local do sepultamento: Cemitério Saudade

Horário previsto para o sepultamento: 19/08/2026, às 14h