Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (19), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui e Valparaíso.
TEREZA FERREIRA BLAYA – Araçatuba
Idade: 88 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 18/08/2026, às 14h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 19/08/2026, às 14h
GENESIO GARCIA – Araçatuba
Idade: 71 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 19/08/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 19/08/2026, às 14h
KAUÃ SANT’ANNA DA SILVA – Araçatuba
Idade: 19 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 19/08/2026, às 3h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 19/08/2026, às 17h
ARLINDO VIEIRA – Araçatuba
Idade: 75 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 19/08/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 19/08/2026, horário a definir
TEREZINHA DA SILVA SANTOS – Valparaíso
Idade: 79 anos
Local do velório: Velório Municipal de Valparaíso
Data e horário do velório: 19/08/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Valparaíso
Horário previsto para o sepultamento: 19/08/2026, às 17h30
ADELAIDE CHIDEROLLI DEL PICOLO – Birigui
Idade: 88 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 3)
Data e horário do velório: 19/08/2026, a partir das 13h
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, com saída às 8h
Deixamos nossos sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos neste momento de despedida.
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