Uma advogada de 27 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba nesta sexta-feira (14) e relatou ter sido ameaçada por um ex-cliente após o encerramento de uma relação profissional.
Segundo o boletim de ocorrência, a advogada havia firmado em julho um contrato de prestação de serviços com um empresário. Com o decorrer do trabalho, teriam surgido divergências entre as partes.
Conforme o relato apresentado à polícia, o homem passou a enviar mensagens de teor intimidatório. Entre as frases atribuídas a ele estão “vou acabar com sua OAB, com sua profissão” e “você não sabe com quem está mexendo”.
No dia 3 de agosto, a advogada comunicou formalmente que deixaria de atuar no caso. Segundo ela, após a comunicação, novas mensagens teriam sido enviadas pelo ex-cliente.
A profissional afirmou à polícia que decidiu registrar a ocorrência por temer que as ameaças pudessem representar risco à sua integridade e à atividade profissional.
A advogada foi orientada sobre o prazo legal para eventual representação criminal. O caso deverá ser analisado pela Polícia Civil.
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