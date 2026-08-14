14 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
AMEAÇA

Advogada denuncia ex-cliente por ameaças em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Guilherme Renan | Folha da Região
Profissional relatou à Polícia Civil ter recebido mensagens intimidatórias após comunicar que deixaria de prestar serviços ao empresário
Profissional relatou à Polícia Civil ter recebido mensagens intimidatórias após comunicar que deixaria de prestar serviços ao empresário

Uma advogada de 27 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba nesta sexta-feira (14) e relatou ter sido ameaçada por um ex-cliente após o encerramento de uma relação profissional.

Segundo o boletim de ocorrência, a advogada havia firmado em julho um contrato de prestação de serviços com um empresário. Com o decorrer do trabalho, teriam surgido divergências entre as partes.

Conforme o relato apresentado à polícia, o homem passou a enviar mensagens de teor intimidatório. Entre as frases atribuídas a ele estão “vou acabar com sua OAB, com sua profissão” e “você não sabe com quem está mexendo”.

No dia 3 de agosto, a advogada comunicou formalmente que deixaria de atuar no caso. Segundo ela, após a comunicação, novas mensagens teriam sido enviadas pelo ex-cliente.

A profissional afirmou à polícia que decidiu registrar a ocorrência por temer que as ameaças pudessem representar risco à sua integridade e à atividade profissional.

A advogada foi orientada sobre o prazo legal para eventual representação criminal. O caso deverá ser analisado pela Polícia Civil.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários