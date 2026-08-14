Uma advogada de 27 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba nesta sexta-feira (14) e relatou ter sido ameaçada por um ex-cliente após o encerramento de uma relação profissional.

Segundo o boletim de ocorrência, a advogada havia firmado em julho um contrato de prestação de serviços com um empresário. Com o decorrer do trabalho, teriam surgido divergências entre as partes.

Conforme o relato apresentado à polícia, o homem passou a enviar mensagens de teor intimidatório. Entre as frases atribuídas a ele estão “vou acabar com sua OAB, com sua profissão” e “você não sabe com quem está mexendo”.