Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (13), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
CLAUDIA RODRIGUES VIOL – Araçatuba
Idade: 56 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 13/08/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 13/08/2026, às 14h
LUCAS AZARIAS DA SILVA – Araçatuba
Idade: 41 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 13/08/2026, à 0h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 13/08/2026, às 17h
SEBASTIÃO BRUNO – Araçatuba
Idade: 81 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 13/08/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 13/08/2026, às 17h
ANA CAROLINA LOPES DA SILVA – Araçatuba
Idade: 36 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 13/08/2026
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 13/08/2026, horário não definido
MAURICIO GUISSO – Araçatuba
Idade: 65 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 13/08/2026, às 15h
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto para o sepultamento: não definido
ONORFA DA SILVA OLIVEIRA – Birigui
Idade: 74 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 13/08/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 13/08/2026, às 16h
MARIA APARECIDA BARBOSA – Birigui
Idade: 62 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 13/08/2026, às 9h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 14/08/2026, às 9h
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