Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (13), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

CLAUDIA RODRIGUES VIOL – Araçatuba

Idade: 56 anos

Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade

Data e horário do velório: 13/08/2026, às 8h

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto para o sepultamento: 13/08/2026, às 14h