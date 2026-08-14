A Unimed Araçatuba incorporou 23 novos médicos ao quadro de cooperados e prepara investimentos na estrutura hospitalar para os próximos anos. Os profissionais já estão atendendo em diferentes especialidades.

Em entrevista à Folha da Região, o diretor-presidente da cooperativa, o cirurgião torácico Flávio Garbelini, afirmou que a seleção foi realizada após levantamentos sobre a demanda dos beneficiários, disponibilidade de consultas e horários oferecidos nos consultórios.

A partir dos dados, foram identificadas especialidades com necessidade de reforço e aberto processo seletivo, ligado à Faculdade Unimed, com participação de profissionais de diferentes regiões do País.