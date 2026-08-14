A Unimed Araçatuba incorporou 23 novos médicos ao quadro de cooperados e prepara investimentos na estrutura hospitalar para os próximos anos. Os profissionais já estão atendendo em diferentes especialidades.
Em entrevista à Folha da Região, o diretor-presidente da cooperativa, o cirurgião torácico Flávio Garbelini, afirmou que a seleção foi realizada após levantamentos sobre a demanda dos beneficiários, disponibilidade de consultas e horários oferecidos nos consultórios.
A partir dos dados, foram identificadas especialidades com necessidade de reforço e aberto processo seletivo, ligado à Faculdade Unimed, com participação de profissionais de diferentes regiões do País.
“Neste primeiro processo seletivo, tivemos 23 médicos aprovados, que já estão atendendo na Unimed Araçatuba”, afirmou Garbelini.
Novas especialidades
O quadro foi reforçado nas áreas de Oftalmologia, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Plástica, Clínica Médica, Dermatologia, Geriatria, Mastologia, Medicina de Família e Comunidade, Nefrologia, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Ultrassonografia Geral, Urologia, Cardiologia Pediátrica, Pneumologia e Anestesiologia.
Segundo o presidente, além de atender à demanda atual, a incorporação de profissionais busca renovar o quadro diante do envelhecimento de parte dos médicos cooperados.
Garbelini afirmou que algumas especialidades enfrentam dificuldade de atração de profissionais em diferentes regiões do País. Nesse cenário, considera necessário criar condições para a chegada e permanência de médicos em Araçatuba.
Formação e novos hospitais
O presidente também relacionou a ampliação da assistência à formação de médicos na região e à expansão da estrutura hospitalar.
Araçatuba conta com curso de Medicina, Penápolis também passou a formar profissionais na área e Birigui terá um hospital regional. Para Garbelini, novas estruturas hospitalares podem aumentar a oferta de postos de trabalho e contribuir para a permanência dos profissionais formados na região.
“Araçatuba viveu durante muitos anos com apenas um hospital. Hoje, nosso hospital está completo há 25 anos e, com isso, demos a oportunidade para que clientes de toda a região tivessem duas opções de atendimento hospitalar”, afirmou.
Carteirinha passa a ser digital
A cooperativa também ampliou os serviços oferecidos por aplicativo. A plataforma permite acessar boleto, Guia Médico e canais de relacionamento com o cliente.
A carteirinha física deixou de ser fornecida e está sendo substituída pela versão digital. Segundo Garbelini, a previsão é que, a partir de 2027, o sistema esteja totalmente digitalizado.
O aplicativo também disponibiliza o Pronto Atendimento Virtual (PA Virtual), que permite ao beneficiário receber atendimento médico remoto.
Hospital terá ampliação
A Unimed Araçatuba está concluindo um plano diretor para orientar os investimentos na próxima década.
Entre os projetos estão a revitalização do hospital, aumento do número de leitos, ampliação da capacidade de terapia intensiva e expansão do centro cirúrgico.
As intervenções deverão acompanhar o crescimento da demanda por atendimento e integram o planejamento da cooperativa para os próximos dez anos.
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