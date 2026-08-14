O Atlético Mineiro chegou a um acordo com o Fenerbahçe, da Turquia, para a transferência do volante Fred, de 33 anos, ex-jogador do Manchester United e da Seleção Brasileira. A negociação pelo meio-campista deve custar cerca de 2,5 milhões de euros ao clube e marca o retorno do atleta à sua equipe de formação.
Trata-se de um reforço de peso para um clube que segue brigando em várias frentes nesta temporada: dispute a Copa Sul-Americana, busca uma vaga para a Libertadores via Brasileirão e já se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil.
Fred assina com o clube onde deu seus primeiros passos
O movimento representa um reencontro com as origens para o jogador. Fred nasceu em Belo Horizonte, cidade-sede do Galo, e transferiu-se para o futebol europeu em 2013. Ele iniciou sua trajetória nas categorias de base do próprio Atlético Mineiro, mas não chegou a atuar pela equipe profissional antes de ser negociado.
Sua saída da base atleticana ocorreu em 2010, quando ainda atuava no sub-17, migrando para o Internacional, onde se profissionalizou e chamou a atenção do mercado europeu. Na sequência, construiu uma carreira sólida com passagens pela Ucrânia, Inglaterra e Turquia.
Esta etapa mais recente da negociação exigiu agilidade nas tratativas. O acordo com o clube turco envolveu a rescisão amigável de contrato de Fred com o Fenerbahçe, cabendo ao Atlético o pagamento de uma compensação financeira em vez de um formato tradicional de transferência. A operação demonstra a urgência do Galo em contar com o futebol do atleta para encarar o calendário intenso da temporada, no qual você pode dar seus palpites acompanhando este Guia do código de indicação Superbet pelo Goal Brasil.
Como Fred transforma o meio-campo do Atlético
O ano do Atlético vem sendo atípico e oscilante. O time perdeu o título estadual para o Cruzeiro após uma sequência de seis conquistas seguidas, perdeu terreno no Campeonato Brasileiro e corre contra o tempo para se firmar na zona de classificação para a Copa Libertadores. Por outro lado, avança com firmeza na Copa do Brasil, onde alcançou as quartas de final, e segue vivo na disputa da Copa Sul-Americana.
Os bastidores também foram marcados por reformulações: a diretoria desligou Éder Aleixo e outros três profissionais para acelerar a reestruturação do departamento de futebol, movimento acompanhado pela saída de Victor Bagy do cargo de diretor de futebol.
Esse cenário contextualiza o momento estratégico do acerto com Fred. O Galo busca terminar no G-6 para carimbar o passaporte rumo à Libertadores, divide atenções em três frentes de disputa e administra um momento de transição extracampo.
Fred é um meio-campista versátil (box-to-box), técnico, combativo e com bagagem internacional, capaz de elevar o patamar do setor no Atlético. Sua chegada encorpa o elenco para suportar a maratona de jogos, agregando liderança e rodagem ao grupo.
A contratação funciona também como uma resposta positiva à torcida. A chegada de um atleta revelado no clube, com histórico no futebol europeu e convocação para a Seleção Brasileira em Copa do Mundo, serve como um fator de mobilização em meio às oscilações de resultados e transformações internas.
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