O Atlético Mineiro chegou a um acordo com o Fenerbahçe, da Turquia, para a transferência do volante Fred, de 33 anos, ex-jogador do Manchester United e da Seleção Brasileira. A negociação pelo meio-campista deve custar cerca de 2,5 milhões de euros ao clube e marca o retorno do atleta à sua equipe de formação.

Trata-se de um reforço de peso para um clube que segue brigando em várias frentes nesta temporada: dispute a Copa Sul-Americana, busca uma vaga para a Libertadores via Brasileirão e já se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil.

Fred assina com o clube onde deu seus primeiros passos

O movimento representa um reencontro com as origens para o jogador. Fred nasceu em Belo Horizonte, cidade-sede do Galo, e transferiu-se para o futebol europeu em 2013. Ele iniciou sua trajetória nas categorias de base do próprio Atlético Mineiro, mas não chegou a atuar pela equipe profissional antes de ser negociado.