O Bandeirante entra em campo nesta sexta-feira (14) em busca de mais três pontos na Copa Paulista. O time de Birigui enfrenta o Grêmio Prudente, às 20h, no Estádio Pedro Marin Berbel, pela quinta rodada da primeira fase da competição.

O duelo coloca frente a frente duas equipes do Grupo 1. O Bandeirante chega para a partida ocupando a segunda colocação da chave, com cinco pontos conquistados em quatro jogos.

Até agora, o Leão da Noroeste soma uma vitória, dois empates e uma derrota. Na rodada anterior, o time empatou por 1 a 1 com o Marília, fora de casa.