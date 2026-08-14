O Bandeirante entra em campo nesta sexta-feira (14) em busca de mais três pontos na Copa Paulista. O time de Birigui enfrenta o Grêmio Prudente, às 20h, no Estádio Pedro Marin Berbel, pela quinta rodada da primeira fase da competição.
O duelo coloca frente a frente duas equipes do Grupo 1. O Bandeirante chega para a partida ocupando a segunda colocação da chave, com cinco pontos conquistados em quatro jogos.
Até agora, o Leão da Noroeste soma uma vitória, dois empates e uma derrota. Na rodada anterior, o time empatou por 1 a 1 com o Marília, fora de casa.
Do outro lado, o Grêmio Prudente tem quatro pontos e ocupa a última posição do grupo. A equipe venceu uma partida, empatou outra e sofreu duas derrotas. Na rodada passada, perdeu por 5 a 2 para o Linense.
Torcida pode acompanhar o jogo em Birigui
Os torcedores que quiserem acompanhar o Bandeirante no Pedro Marin Berbel podem adquirir ingressos a partir de R$ 20, valor da opção mais barata disponibilizada para a partida.
O confronto também terá transmissão ao vivo pela internet, pelo canal Paulistão, no YouTube.
Bandeirante e Grêmio Prudente já se enfrentaram nesta edição da Copa Paulista. No primeiro encontro, realizado em Presidente Prudente, o time da casa venceu por 1 a 0.
Com a disputa equilibrada no Grupo 1, uma vitória nesta sexta-feira pode ser importante para o Bandeirante se manter entre os primeiros colocados e avançar na briga pela classificação.
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