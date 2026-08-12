Araçatuba se despede nesta quarta-feira (12) de Marley Fernandes Cardassi, aos 88 anos, professora e uma das pessoas que construíram uma trajetória de forte dedicação ao trabalho voluntário e às causas sociais do município.
Ao longo de décadas, Marley esteve envolvida em iniciativas voltadas ao auxílio de famílias, entidades e pessoas em situação de necessidade. Para familiares e pessoas que conviveram com ela, porém, sua história vai muito além dos cargos que ocupou em instituições: Marley era, sobretudo, uma mulher que mobilizava pessoas e transformava essa mobilização em ações concretas em benefício da comunidade.
Um dos capítulos mais importantes dessa trajetória foi a criação de um grupo de voluntários que, durante muitos anos, promoveu eventos beneficentes em Araçatuba pela APAE. O grupo, que posteriormente deixou de existir, marcou especialmente as décadas de 1980 e 1990 e ficou conhecido por reunir voluntários em torno da realização de campanhas, eventos e iniciativas destinadas à arrecadação de recursos para ajudar diferentes causas e entidades.
A atuação de Marley na APAE de Araçatuba também fez parte de uma longa história de dedicação. Ela integrou a diretoria da instituição durante diferentes períodos e permaneceu ligada à entidade até o final de sua trajetória. Registros públicos da APAE confirmam sua participação em cargos da diretoria ao longo dos anos.
No Lions Clube de Araçatuba, Marley também teve participação ativa em ações voltadas ao atendimento de entidades e às causas humanitárias. Em registro publicado sobre um evento realizado pelo clube, ela aparece como integrante da organização e falando sobre a mobilização dos associados para arrecadar recursos e atender pedidos de ajuda de instituições da cidade.
Uma vida dedicada à educação
Antes e ao mesmo tempo em que se tornou conhecida pelo trabalho voluntário, Marley construiu uma importante trajetória como professora primária.
Ela lecionou em escolas da zona rural e dedicou muitos anos à educação, tendo trabalhado por um longo período no bairro Traitu, onde deixou também sua marca como educadora.
Sua passagem pela APAE, pelo Lions Clube e por outras iniciativas sociais ajudou a construir uma trajetória de serviço que permanece na memória daqueles que conviveram com ela.
Velório e despedida
O velório de Marley Fernandes Cardassi será realizado nesta quarta-feira (12), na Capela Cardassi da avenida Saudade, em Araçatuba, das 14h às 19h. Marley Fernandes Cardassi deixa o marido, Mauro José Cardassi, e os filhos Luciane, Mauro Sérgio e Francisco.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.