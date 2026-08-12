Araçatuba se despede nesta quarta-feira (12) de Marley Fernandes Cardassi, aos 88 anos, professora e uma das pessoas que construíram uma trajetória de forte dedicação ao trabalho voluntário e às causas sociais do município.

Ao longo de décadas, Marley esteve envolvida em iniciativas voltadas ao auxílio de famílias, entidades e pessoas em situação de necessidade. Para familiares e pessoas que conviveram com ela, porém, sua história vai muito além dos cargos que ocupou em instituições: Marley era, sobretudo, uma mulher que mobilizava pessoas e transformava essa mobilização em ações concretas em benefício da comunidade.

Um dos capítulos mais importantes dessa trajetória foi a criação de um grupo de voluntários que, durante muitos anos, promoveu eventos beneficentes em Araçatuba pela APAE. O grupo, que posteriormente deixou de existir, marcou especialmente as décadas de 1980 e 1990 e ficou conhecido por reunir voluntários em torno da realização de campanhas, eventos e iniciativas destinadas à arrecadação de recursos para ajudar diferentes causas e entidades.