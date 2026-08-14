Araçatuba recebe, a partir da próxima segunda-feira (17), a Carreta Odontológica “Cuidar e Sorrir”, iniciativa voltada ao atendimento gratuito de mulheres em situação de vulnerabilidade social. A estrutura permanecerá na Praça Rui Barbosa, na região central, até o dia 28 de agosto.
Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e também estarão disponíveis para mulheres de cidades da região. Dependentes com idade de até 17 anos e 11 meses também poderão ser atendidos.
A ação é promovida pela Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Araçatuba, por meio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias municipais de Assistência Social, Saúde e Segurança Pública.
Como funciona
Não é necessário realizar agendamento prévio. O atendimento será feito por ordem de chegada, com 20 vagas destinadas diariamente às mulheres e outras 10 para crianças e adolescentes.
Quem não conseguir atendimento no mesmo dia receberá uma data para retornar à unidade. Para ser atendido, é necessário apresentar documento oficial com foto e o cartão do SUS.
Entre os procedimentos oferecidos estão restaurações, extrações, limpeza dentária e tratamento de canal. A carreta possui três consultórios odontológicos e uma equipe composta por quatro cirurgiões-dentistas.
Além dos cuidados clínicos, a proposta busca ampliar o acesso à saúde bucal e contribuir para a recuperação da autoestima e da qualidade de vida das mulheres atendidas.
Segundo a organização, o projeto também fortalece a rede de proteção e assistência destinada às mulheres em situação de vulnerabilidade e seus dependentes.
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