Araçatuba recebe, a partir da próxima segunda-feira (17), a Carreta Odontológica “Cuidar e Sorrir”, iniciativa voltada ao atendimento gratuito de mulheres em situação de vulnerabilidade social. A estrutura permanecerá na Praça Rui Barbosa, na região central, até o dia 28 de agosto.

Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e também estarão disponíveis para mulheres de cidades da região. Dependentes com idade de até 17 anos e 11 meses também poderão ser atendidos.

A ação é promovida pela Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Araçatuba, por meio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias municipais de Assistência Social, Saúde e Segurança Pública.

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