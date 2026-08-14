Uma tentativa de furto terminou com dois jovens, de 18 e 21 anos, presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (13), em um supermercado de Birigui. A rápida intervenção da Polícia Militar impediu que os produtos fossem levados e resultou na detenção da dupla.

De acordo com as informações registradas na ocorrência, funcionários do estabelecimento perceberam que os dois homens apresentavam comportamento suspeito e passaram a acompanhar a movimentação.

Durante a fiscalização interna, foram encontrados com os suspeitos diversos itens de chocolate, uma barra de chocolate branco e um boné, que estariam sendo escondidos com a intenção de deixar o supermercado sem realizar o pagamento.