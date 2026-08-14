14 de agosto de 2026
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FURTO

Dupla é presa após tentar furtar chocolates e boné em mercado

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeitos foram presos pela Polícia Militar
Suspeitos foram presos pela Polícia Militar

Uma tentativa de furto terminou com dois jovens, de 18 e 21 anos, presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (13), em um supermercado de Birigui. A rápida intervenção da Polícia Militar impediu que os produtos fossem levados e resultou na detenção da dupla.

De acordo com as informações registradas na ocorrência, funcionários do estabelecimento perceberam que os dois homens apresentavam comportamento suspeito e passaram a acompanhar a movimentação.

Durante a fiscalização interna, foram encontrados com os suspeitos diversos itens de chocolate, uma barra de chocolate branco e um boné, que estariam sendo escondidos com a intenção de deixar o supermercado sem realizar o pagamento.

Diante da constatação, a gerência acionou a Polícia Militar por meio do Copom.

Uma equipe foi enviada ao local e confirmou a situação após conversar com o responsável pelo estabelecimento. Durante a abordagem, os dois jovens admitiram a prática do furto.

Os produtos foram recuperados e devolvidos ao supermercado.

Diante dos fatos, os dois envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos para as providências de polícia judiciária. Eles permaneceram à disposição da Justiça.

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