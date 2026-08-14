Uma tentativa de furto terminou com dois jovens, de 18 e 21 anos, presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (13), em um supermercado de Birigui. A rápida intervenção da Polícia Militar impediu que os produtos fossem levados e resultou na detenção da dupla.
De acordo com as informações registradas na ocorrência, funcionários do estabelecimento perceberam que os dois homens apresentavam comportamento suspeito e passaram a acompanhar a movimentação.
Durante a fiscalização interna, foram encontrados com os suspeitos diversos itens de chocolate, uma barra de chocolate branco e um boné, que estariam sendo escondidos com a intenção de deixar o supermercado sem realizar o pagamento.
Diante da constatação, a gerência acionou a Polícia Militar por meio do Copom.
Uma equipe foi enviada ao local e confirmou a situação após conversar com o responsável pelo estabelecimento. Durante a abordagem, os dois jovens admitiram a prática do furto.
Os produtos foram recuperados e devolvidos ao supermercado.
Diante dos fatos, os dois envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos para as providências de polícia judiciária. Eles permaneceram à disposição da Justiça.
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