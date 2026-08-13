O atletismo de Araçatuba terá um representante na etapa nacional dos Jogos Escolares após João Pedro Martins, de 16 anos, conquistar o título paulista escolar sub-17 no salto triplo.
A classificação foi obtida durante a fase estadual da competição, que reúne estudantes de diferentes regiões de São Paulo. Com o resultado, o atleta garantiu presença na disputa nacional, marcada para outubro, em Foz do Iguaçu (PR).
João Pedro é estudante da Escola Estadual Nilce Maia, no Jardim Industrial, e representa a unidade nas competições. Fora do ambiente escolar, ele participa do projeto de formação esportiva em atletismo desenvolvido em Araçatuba.
O resultado no campeonato paulista também reforça a evolução do atleta no cenário nacional. Atualmente, João Pedro aparece na quinta posição do ranking brasileiro da categoria no salto triplo.
Além da preparação física e técnica, os participantes do projeto passaram a ter acesso a acompanhamento psicológico individual. O atendimento foi viabilizado por recursos destinados pelo Centro de Formação e executado por meio da associação parceira.
Agora, João Pedro concentra os esforços na preparação para a competição nacional, onde terá a oportunidade de representar Araçatuba e São Paulo.
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