O atletismo de Araçatuba terá um representante na etapa nacional dos Jogos Escolares após João Pedro Martins, de 16 anos, conquistar o título paulista escolar sub-17 no salto triplo.

A classificação foi obtida durante a fase estadual da competição, que reúne estudantes de diferentes regiões de São Paulo. Com o resultado, o atleta garantiu presença na disputa nacional, marcada para outubro, em Foz do Iguaçu (PR).

João Pedro é estudante da Escola Estadual Nilce Maia, no Jardim Industrial, e representa a unidade nas competições. Fora do ambiente escolar, ele participa do projeto de formação esportiva em atletismo desenvolvido em Araçatuba.