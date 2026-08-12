Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (12), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários da região.
JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA – Araçatuba
Idade: 56 anos
Local do velório: Capela da Cardassi na Avenida Saudade
Data e horário do velório: 12/08/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 12/08/2026, às 16h30
OLAIR CAETANO DA SILVA – Araçatuba
Idade: 52 anos
Local do velório: Capela da Cardassi na Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 12/08/2026
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: não informado
MARIA JOSÉ LEÃO CAPELLO – Araçatuba
Idade: 76 anos
Local do velório: Capela da Cardassi na Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 12/08/2026, às 1h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: não informado
EROTIDES KILL DA SILVA – Araçatuba
Idade: 79 anos
Local do velório: Capela da Cardassi na Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 12/08/2026, às 8h
Local do sepultamento: Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 12/08/2026, às 15h
DEVANIR RODRIGUES – Araçatuba
Idade: não informada
Local do velório: Capela Municipal
Data e horário do velório: 12/08/2026
Local do sepultamento: Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: não informado
MARLEY FERNANDES CARDASSI – Araçatuba
Idade: não informada
Local do velório: Capela da Cardassi na Avenida Saudade
Data e horário do velório: 12/08/2026
Local do sepultamento: Crematório Cardassi
Horário previsto para o sepultamento: não informado
JOSÉ FERREIRA DA SILVA – Araçatuba
Idade: não informada
Local do velório: Capela da Cardassi na Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 12/08/2026, às 10h30
Local do sepultamento: Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 12/08/2026, às 17h
ANÍSIO LUCAS PEREIRA – Rubiácea
Local do velório: Rubiácea
Data e horário do velório: 12/08/2026
Local do sepultamento: Rubiácea
Horário previsto para o sepultamento: não informado
SUELI DE FÁTIMA GOMES – Birigui
Idade: 68 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 11/08/2026, às 16h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 12/08/2026, às 10h
JOSÉ PIROZZI – Birigui
Idade: 65 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor – Sala 6
Data e horário do velório: 12/08/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Piacatu
Horário previsto para o sepultamento: 12/08/2026, às 15h
LÚCIA MARONEZE – Birigui
Idade: 94 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor – Sala 5
Data e horário do velório: 12/08/2026, às 10h
Local do sepultamento: Cemitério da Saudades
Horário previsto para o sepultamento: 12/08/2026, às 16h
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.