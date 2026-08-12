Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (12), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários da região.

JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS PEREIRA – Araçatuba

Idade: 56 anos

Local do velório: Capela da Cardassi na Avenida Saudade

Data e horário do velório: 12/08/2026, às 6h

Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz

Horário previsto para o sepultamento: 12/08/2026, às 16h30