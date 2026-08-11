Cerca de 20 ambulantes se reuniram na tarde desta terça-feira (11) com representantes do alto escalão da Prefeitura de Araçatuba para discutir as regras estabelecidas para o comércio no entorno da Expo Araçatuba 2026.
A reportagem apurou que participaram do encontro o chefe de Gabinete, os secretários municipais de Administração e de Governo e a responsável pelo setor de Posturas.
Durante a reunião, os ambulantes apresentaram diversas reivindicações relacionadas à decisão que restringe a instalação de barracas, trailers, quiosques e outras estruturas de comércio ambulante dentro do perímetro delimitado no entorno do Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado.
A Prefeitura ouviu os pedidos apresentados pelos comerciantes e informou que irá analisar as reivindicações. Uma nova reunião está prevista para esta quarta-feira (12), desta vez com representantes da organização da Expô Araçatuba e da Polícia Militar.
O encontro deverá discutir as condições de segurança e organização no entorno do recinto e avaliar se há possibilidade de alterações nas regras inicialmente estabelecidas para os ambulantes.
Entenda a situação
Inicialmente, a Prefeitura informou que não seria permitida a instalação de estruturas de comércio ambulante dentro de uma área delimitada no entorno imediato do recinto.
Segundo o município, a medida considera a circulação de pedestres e veículos, as áreas de acesso, a segurança do público e a distância dos portões de entrada.
Fora do perímetro de restrição, o comércio ambulante está permitido, desde que os interessados tenham inscrição municipal e as autorizações exigidas, além de cumprirem as demais regras estabelecidas.
Com as reivindicações apresentadas nesta terça-feira, a situação será novamente discutida. Uma definição sobre eventual mudança nas regras poderá ocorrer após a reunião desta quarta-feira.
De acordo com a Prefeitura, a medida está fundamentada na Lei Municipal nº 8.009/2017 e no Decreto nº 19.846/2018. As normas permitem ao município restringir total ou parcialmente a ocupação de espaços públicos durante eventos de curta duração por questões relacionadas à segurança e à acessibilidade.
O Fundo Social de Solidariedade informou que comunicou a determinação aos comerciantes interessados. Os ambulantes deverão consultar previamente quais áreas estarão autorizadas para a instalação das estruturas.
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