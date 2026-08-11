Cerca de 20 ambulantes se reuniram na tarde desta terça-feira (11) com representantes do alto escalão da Prefeitura de Araçatuba para discutir as regras estabelecidas para o comércio no entorno da Expo Araçatuba 2026.

A reportagem apurou que participaram do encontro o chefe de Gabinete, os secretários municipais de Administração e de Governo e a responsável pelo setor de Posturas.

Durante a reunião, os ambulantes apresentaram diversas reivindicações relacionadas à decisão que restringe a instalação de barracas, trailers, quiosques e outras estruturas de comércio ambulante dentro do perímetro delimitado no entorno do Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado.