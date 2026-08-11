Durante anos, Márcio esteve ao volante a serviço da Prefeitura de Araçatuba, ajudando no transporte de centenas de pessoas e cumprindo diariamente uma função essencial para a comunidade. Agora, afastado do trabalho por causa de um grave problema de saúde, ele enfrenta uma batalha pessoal que mobilizou familiares, amigos e pessoas que conhecem sua trajetória.
Márcio foi diagnosticado com mieloma múltiplo, um tipo de câncer que atinge a medula óssea. Desde então, precisou interromper temporariamente as atividades profissionais para concentrar os esforços no tratamento.
De acordo com familiares, ele já iniciou as sessões de quimioterapia, mas seu estado de saúde é delicado. Atualmente, Márcio está bastante debilitado e enfrenta dificuldades até mesmo para caminhar, tornando o período de tratamento ainda mais difícil.
A doença também trouxe impactos financeiros para a família. Além dos custos diretamente relacionados ao tratamento, surgiram despesas com medicamentos, alimentação, transporte e outros cuidados necessários neste período.
Campanha busca arrecadar R$ 30 mil
Diante da situação, familiares e amigos decidiram unir forças e organizar uma vaquinha solidária, com a meta inicial de arrecadar R$ 30 mil.
O valor será destinado ao auxílio das despesas enfrentadas por Márcio durante o tratamento, contribuindo para que ele tenha condições de seguir com os cuidados necessários neste momento.
A mobilização também busca chamar a atenção para a história de um trabalhador que passou anos prestando serviço à população de Araçatuba.
Para familiares e amigos, a solidariedade da comunidade pode fazer a diferença na rotina de Márcio e ajudar a amenizar parte das dificuldades enfrentadas desde o diagnóstico.
Quem puder contribuir pode participar da campanha com qualquer valor. Para aqueles que não têm condições de realizar uma doação, uma das formas de ajudar é compartilhar a vaquinha nas redes sociais, fazendo com que a iniciativa alcance mais pessoas.
Neste momento, familiares, amigos e colegas de trabalho esperam contar com a união da comunidade para ajudar Márcio a atravessar uma das fases mais difíceis de sua vida e seguir firme no tratamento.
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