Durante anos, Márcio esteve ao volante a serviço da Prefeitura de Araçatuba, ajudando no transporte de centenas de pessoas e cumprindo diariamente uma função essencial para a comunidade. Agora, afastado do trabalho por causa de um grave problema de saúde, ele enfrenta uma batalha pessoal que mobilizou familiares, amigos e pessoas que conhecem sua trajetória.

Márcio foi diagnosticado com mieloma múltiplo, um tipo de câncer que atinge a medula óssea. Desde então, precisou interromper temporariamente as atividades profissionais para concentrar os esforços no tratamento.

De acordo com familiares, ele já iniciou as sessões de quimioterapia, mas seu estado de saúde é delicado. Atualmente, Márcio está bastante debilitado e enfrenta dificuldades até mesmo para caminhar, tornando o período de tratamento ainda mais difícil.