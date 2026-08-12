O Bandeirante ficou no empate por 1 a 1 com o Marília na noite desta terça-feira (11), no estádio Bento de Abreu, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Paulista. O resultado mantém o BEC na segunda colocação do Grupo 1, agora com cinco pontos.

A partida teve os dois gols ainda no primeiro tempo. O Marília saiu na frente aos 19 minutos, quando o zagueiro Guilherme Café aproveitou cobrança de escanteio e finalizou de canhota para abrir o placar.

A resposta do Bandeirante foi imediata e veio de forma espetacular. Apenas dois minutos depois, Matheus Arjona cobrou escanteio fechado e surpreendeu o goleiro Felipe Nicolas, marcando um gol olímpico para deixar tudo igual no Abreuzão.