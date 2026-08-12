12 de agosto de 2026
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GOL OLÍMPICO

Bandeirante busca empate fora e segue na vice-liderança

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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BEC reage no Abreuzão, soma um ponto e mantém posição no Grupo 1 da Copa Paulista
BEC reage no Abreuzão, soma um ponto e mantém posição no Grupo 1 da Copa Paulista

O Bandeirante ficou no empate por 1 a 1 com o Marília na noite desta terça-feira (11), no estádio Bento de Abreu, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Paulista. O resultado mantém o BEC na segunda colocação do Grupo 1, agora com cinco pontos.

A partida teve os dois gols ainda no primeiro tempo. O Marília saiu na frente aos 19 minutos, quando o zagueiro Guilherme Café aproveitou cobrança de escanteio e finalizou de canhota para abrir o placar.

A resposta do Bandeirante foi imediata e veio de forma espetacular. Apenas dois minutos depois, Matheus Arjona cobrou escanteio fechado e surpreendeu o goleiro Felipe Nicolas, marcando um gol olímpico para deixar tudo igual no Abreuzão.

Na segunda etapa, o BEC conseguiu controlar boa parte das ações e teve desempenho superior ao adversário, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gol. O Marília ainda terminou a partida com um jogador a menos após Alyson Motta receber o segundo cartão amarelo.

Com o empate, o Bandeirante chegou aos cinco pontos e permanece na vice-liderança da chave, três pontos atrás do Linense. O Marília, por sua vez, chegou aos quatro pontos e deixou a última colocação do grupo.

Próximo desafio é em Birigui

O Bandeirante volta a campo já nesta sexta-feira (14). O adversário será o Grêmio Prudente, às 20h, no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui.

A partida será válida pela quinta rodada da Copa Paulista e pode representar uma oportunidade para o BEC se aproximar da liderança do Grupo 1.

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