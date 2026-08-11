Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira (11), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários da região.
VALDOMIRO DE SOUZA – Santo Antônio do Aracanguá
Idade: 64 anos
Local do velório: Santo Antônio do Aracanguá
Data e horário do velório: 10/08/2026, às 19h30
Local do sepultamento: Santo Antônio do Aracanguá
Horário previsto para o sepultamento: 11/08/2026, às 11h
ANTÔNIO APARECIDO MARIANO – Araçatuba
Idade: 65 anos
Local do velório: Sem velório
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário do sepultamento: 11/08/2026, às 10h
SANTO CANCHOLARI – Araçatuba e Auriflama
Idade: 91 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 11/08/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Auriflama (Cemitério da cidade)
Horário previsto para o sepultamento: 11/08/2026, às 13h30
MANOEL OCEANO DE BRITO COUTINHO – Araçatuba
Local do velório: Capela Municipal de Araçatuba
Data e horário do velório: 11/08/2026, às 9h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário do sepultamento: Horário não definido
VANESSA SILVESTRE DE OLIVEIRA – Araçatuba
Idade: 49 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 11/08/2026, às 16h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário do sepultamento: 12/08/2026, às 9h
NARCISO PEREIRA DE MIRANDA – Birigui
Idade: 92 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 10/08/2026, às 21h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 11/08/2026, às 13h
MARCIO ROGERIO BECARI – Birigui
Idade: 53 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 10/08/2026, às 23h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 11/08/2026, às 15h
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA – Birigui
Idade: 78 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 11/08/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 11/08/2026, às 16h
MANOEL MESSIAS DE AGUIAR (PRIMO) – Birigui
Idade: 70 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor – Sala 6
Data e horário do velório: 11/08/2026, a partir das 7h30
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 11/08/2026, às 16h
As informações podem sofrer alterações por determinação das famílias ou dos serviços funerários.
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