Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira (11), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários da região.

VALDOMIRO DE SOUZA – Santo Antônio do Aracanguá

Idade: 64 anos

Local do velório: Santo Antônio do Aracanguá

Data e horário do velório: 10/08/2026, às 19h30

Local do sepultamento: Santo Antônio do Aracanguá

Horário previsto para o sepultamento: 11/08/2026, às 11h