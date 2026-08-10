Um homem de 49 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (10), suspeito de furtar um caminhão bitrem, trafegar em alta velocidade por ruas e avenidas de Araçatuba e colidir contra um poste de iluminação pública na avenida da Saudade.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender à ocorrência. No local, os guardas constataram os danos provocados pela colisão e identificaram o motorista do caminhão.
Segundo o registro policial, o homem não portava documentos pessoais e estava apenas com duas cartelas de medicamentos à base de anfetamina.
Minutos depois, o proprietário do veículo, de 37 anos, chegou ao local e informou que o caminhão havia sido furtado momentos antes no bairro Jussara.
Diante das circunstâncias, o suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde prestou depoimento. O delegado plantonista manteve a prisão em flagrante pelo crime de furto e deixou o homem à disposição da Justiça.
O caminhão, que sofreu avarias, foi devolvido ao proprietário. O caso será investigado por meio de inquérito policial.
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