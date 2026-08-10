Um homem de 49 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (10), suspeito de furtar um caminhão bitrem, trafegar em alta velocidade por ruas e avenidas de Araçatuba e colidir contra um poste de iluminação pública na avenida da Saudade.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender à ocorrência. No local, os guardas constataram os danos provocados pela colisão e identificaram o motorista do caminhão.

Segundo o registro policial, o homem não portava documentos pessoais e estava apenas com duas cartelas de medicamentos à base de anfetamina.